Суперечка розгорнулася у Threads, де користувачка yasnosonechko запропонувала вгадати, "за рахунок яких предметів" збільшать кількість годин. У коментарях швидко згадали математику, фізику, хімію, фізкультуру та навіть потребу країни в інженерах, однак думки щодо самих змін розділилися.

Печеніги, інженери та фізкультура: з чого почалася суперечка

Авторка допису звернула увагу саме на те, звідки школи братимуть додатковий навчальний час.

Скриншот Threads

У відповідь на один із коментарів вона пояснила, що не виступає проти посилення історії, однак нагадала і про потребу в технічних фахівцях.

Нічого не маю проти печенігів, але країні потрібні інженери,

– пише користувачка yasnosonechko у Threads.

Скриншот Threads

Частина учасників дискусії, навпаки, підтримала збільшення годин. Вони наголошували, що школярам важливо краще знати історію України, хоча й пропонували шукати додатковий час за рахунок інших предметів.

То й добре, що історії буде більше. Щоб потім вже нікому не було "невсьотакоднозначно з печенігами". Було б добре, щоб за рахунок фізкультури або технології,

– пише користувачка tetiana_tatka1 у Threads.

Інші користувачі звернули увагу, що кількість годин історії у різних класах і навчальних планах може відрізнятися. Дехто в коментарях навіть почав порівнювати власні шкільні розклади та підраховувати, як саме можуть розподілити додатковий час між 7, 8 і 9 класами.

У коментарях заговорили про "перекос" у програмі

Найбільше запитань викликала доля точних і природничих дисциплін. Серед можливих предметів, на яких, на думку користувачів, можуть заощадити години, називали математику, фізику, хімію та біологію.

Скриншот Threads

Скриншот Threads

Окремо в дискусії згадували фізкультуру й нові навчальні курси. Одна з користувачок написала, що збільшення кількості годин історії саме по собі вважає виправданим, однак її більше непокоїть загальний розподіл навчального часу.

А от фізкультура буде 3 рази на тиждень, і години ніхто не забере,

– пише користувачка ukrainian.tutor.zinchenko у Threads.

Звучала й ширша критика того, як змінюється співвідношення між різними напрямами шкільної освіти.

Кидає то в один бік, то в інший. То математики напхнуть, то взялися за гуманітаризацію,

– пише користувачка nataliia_kryshtal у Threads.

Скриншот Threads

Водночас це саме думки учасників дискусії. Твердження про те, що додаткові години історії обов'язково заберуть у математики, фізики чи іншого конкретного предмета, в офіційних документах МОН немає.

Що насправді змінило МОН?

Насправді йдеться не про два додаткові уроки історії щотижня. У Державному стандарті базової середньої освіти сумарну кількість годин на предмети громадянської та історичної освітньої галузі збільшили на дві години за весь цикл навчання у 7 – 9 класах.

Зміни є частиною ширшого оновлення державних стандартів загальної середньої освіти. У МОН пояснили, що вони мають розширити можливості шкіл в організації навчання та підготувати систему до переходу на профільну середню освіту з 2027 року.

17 серпня МОН уже внесло відповідні зміни до Типової освітньої програми для 5 – 9 класів. Водночас школи формують власні освітні програми на її основі, а педагогічні ради мають певну свободу в розподілі навчальних годин у межах установлених вимог.

Тому єдиної відповіді на запитання, "за рахунок якого предмета" з'явиться додатковий час, для всіх шкіл немає. З офіційних документів не випливає, що для посилення історії по всій Україні мають обов'язково скоротити саме математику, фізику, хімію чи фізкультуру – конкретний навчальний план залежатиме від рішень закладу в межах нових вимог.