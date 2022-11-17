В Украине презентовали Экосистему психологической помощи в сфере образования: как будет работать проект

В рамках Всеукраинского образовательного форума "Новые измерения безопасности: вызовы и решения" представили Экосистему психологической помощи в сфере образования. Случилось это 16 ноября 2022 года.

Проект вводит Министерство образования и науки Украины, Институт модернизации образования, Ассоциация инновационного и цифрового образования в рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

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Война в Украине оказывает влияние на жизнь населения, создает чрезвычайные риски для психического здоровья. Данные свидетельствуют о том, что последствия этого влияния будут ощущаться в течение десятилетий. У наших детей русский оккупант унес счастливое детство, у людей постарше – спокойный отдых. У всех нас он унес привычную мирную жизнь и планы на будущее,

– сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

По словам министра, психологическая помощь ныне нужна многим украинцам, а прежде всего детям. Очень важно ее предоставлять профессионально и системно. МОН привлекает международных и украинских специалистов, а также использует лучшие международные практики и протоколы по оказанию психологической помощи во время военных действий.

Как будет работать Экосистема психологической помощи в сфере образования

Сергей Шкарлетт подчеркнул, что Экосистема психологической помощи в сфере образования охватывает всех участников образовательного процесса:

педагогов,

школьных психологов,

руководителей учебных заведений,

учащихся, студентов и их родителей.

В настоящее время мероприятия направлены на лиц, не имеющих профессионального психологического образования и опыта работы с клиническими случаями, но в нынешней ситуации все участники образовательного процесса нуждаются в знаниях и навыках эмоциональной поддержки, умении самим справляться со стрессом и оказывать первую психологическую помощь другим, если они в этом будут нуждаться. ,

– отметил директор Института модернизации содержания образования Евгений Баженков.

Следующим шагом должна стать подготовка специалистов из школьных психологов, которые смогут работать со сложными случаями (посттравматическим стрессовым расстройством – ПТСР, депрессией, тревожными состояниями и т.п.) в процессе перенаправления.

"Для каждой целевой аудитории специально разработаны соответствующие учебные программы. Например, для педагогов успешно действует курс повышения квалификации, который за первые 2 месяца прошли более 25 тысяч человек", – заявила исполнительная директор Ассоциации инновационного и цифрового образования, координатор сети украинских образовательных хабов Мария Богуслав .

Проект реализовали благодаря международным партнерам

Реализация Экосистемы психологической помощи в сфере образования стала возможной благодаря поддержке международных партнеров.

Нам очень важно принять участие в таком проекте, поскольку поддержка психологического здоровья сегодня является крайне актуальным вызовом для Украины,

– поделился мнениями Джеффри Анисман, исполняющий обязанности советника Посла по вопросам прессы, образования и культуры Посольства США в Украине.

"Мы с радостью приступили к сотрудничеству с Ассоциацией инновационного и цифрового образования, которая имеет широкий опыт реализации образовательных проектов в Украине. В рамках Экосистемы психологической помощи в сфере образования создается 108 коротких видеоуроков, которые помогут учителям и школьным психологам поддерживать детей в ресурсном состоянии во время образовательного процесса. Докладчиками стали известные телевизионные ведущие, имеющие психологическое образование, а именно Дмитрий Карпачев и Елена Адамова. Финансирование указанного проекта было осуществлено благодаря поддержке Европейского Союза", - подытожила региональная менеджер Международной гуманитарной организации "Человек в беде" Дарья Кузнецова.

Напомним, сеть украинских образовательных хабов увеличивается: очередной хаб заработал на Волыни.