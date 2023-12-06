Не "Головнокомандуючий": как правильно назвать должность Валерия Залужного

6 декабря украинцы отмечают не только День Святого Николая, но и День Вооруженных Сил Украины. Наши защитники сейчас удивляют весь мир своим мужеством и стойкостью.

Они крепко держат оборону даже в самых сложных условиях. Поэтому сегодня каждый украинец благодарен им за этот подвиг.

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Как правильно на украинском назвать должность Валерия Залужного

Главнокомандующий (укр. Головнокомандувач) ВСУ Валерий Залужный подчеркнул: "Склоняю голову перед вашим подвигом! Перед каждым солдатом, сержантом и офицером"

И так: именно "Головнокомандувач – а не Головнокомандуючий" (укр.), отмечает Образование 24.

Современному украинскому языку активные причастия настоящего времени вообще не присущи. То есть причастия, оканчивающиеся на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

Кстати, помните, что должность он укр. "займає чи обіймає, а не обнімає".

Также имейте в виду: вы поздравляете, в частности, сегодня, с праздником наших "захисників, а не защитніків" (укр.).