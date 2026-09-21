Казалось бы, простое слово, которое мы слышим каждый день, родители школьников – точно знают. Но стоит начать его писать –, как возникает сомнение: "вчителька" или "учителька"?

Есть ли разница между этими словами и чем мы руководствуемся при выборе слова – рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Вчителька" или "учителька" – как правильно?

"Наша учительница" или "наша учителька" – в каком варианте скрылась ошибка?

Если вы используете оба варианта, знайте – ошибки здесь нет."Вчителька" и "учителька" – нормативные формы украинского литературного языка.

Секрет прост: это один из случаев чередования"в – у", которое помогает украинскому языку звучать естественнее. В украинском языке звуки и слова часто приспосабливаются друг к другу, чтобы их было легче произносить.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Именно поэтому в одних случаях естественнее звучит "вчителька", а в других – "учителька".

Например:

Наша вчителька сьогодні захворіла.

Учителька зайшла до класу.

Діти привітали свою вчительку.

Ми подякували вчительці за урок.

Украинское правописание объясняет чередование "у – в" стремлением избегать сложных для произношения совпадений звуков. В зависимости от соседних звуков и позиции в предложении может употребляться та или иная форма.

А как понять, какую форму выбрать?

Когда слово стоит в начале предложения или после согласного, чаще выбираем форму "учитель ": " Учитель зайшов до класу; слухай учительку".

А вот после гласного благозвучнее звучит "вчитель": "Наша вчителька сьогодні захворіла".

Поэтому здесь не работает правило "одна форма правильная, а вторая неправильная" – правильны обе.

Именно благозвучность является одной из характерных черт украинской речи. Правила правописания приводят ряд примеров, где используется подобный принцип чередования "у / в": выбор зависит от соседних звуков и удобства произношения. взяти – узяти, вживати – уживати, впасти – упасти.

Интересно! В более древнем украинском языке можно было встретить и слово "навчителька". Оно зафиксировано, в частности, в словаре Бориса Гринченко и в орфографическом словаре Голоскевича, но современный СУМ-20 обозначает его как устаревшее.

И главное: не нужно ругать себя или кого-то за выбор одного из этих слов. Украинский язык здесь не ставит ловушку – он предлагает два нормативных варианта, чтобы наша речь оставалась естественной и мелодичной.