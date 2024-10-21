Вариативность украинского языка кажется безграничной, но стремимся познавать и говорить правильно на родном языке. А в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" вместе с Освіта 24 рассмотрим, какое же слово произносить правильнее – "учитель" или "вчитель", ссылаясь на тикток педагога Светланы Чернышевой.

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"Учитель" или "вчитель" – ищем объяснение

Как оказалось и слово "учитель", и слово "вчитель" являются правильными и равноправными в использовании. Такое объяснение дает нам педагог Светлана Чернышева в своем видео.

Слова имеют абсолютно одинаковое значение. Но в речи следует пользоваться следующими правилами.

"Учитель" употребляем при условиях:

слово в начале предложения;

после согласной буквы;

после знака препинания.

Например: Учитель поздоровался с учениками; Слушай учительницу; Тихо, учитель идет.

Слово "вчитель" произносится, если

предыдущее слово заканчивается на гласный звук

Поэтому, согласно правилам, когда мы поздравляем педагогов с праздником, то стоит употреблять следующие конструкции: "С Днем у чителя!" или "Поздравление ко Дню в чителя".

Ну и конечно в украинском языке есть феминитивы этой профессии – "учителька" и "вчителька"

Почему говорим именно так: смотрите видео