"Не я б'ю – верба б'є, за тиждень – Великдень", – так украинцы традиционно поздравляют друг друга с Вербным воскресеньем. При этом легонько ударяют всех родных ивовыми веточками.

И главное здесь – не только традиция, но и чистота языка. Важно, чтобы об этом празднике украинцы рассказывали и здоровались без суржика. И 24 Канал поможет в этом.

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Как говорить по-украински правильно

Вербное воскресенье приходится на шестую неделю Великого поста. В 2023 году христиане западного и восточного обряда отмечают Вербное воскресенье 2 и 9 апреля соответственно. Она начинает последнюю Страстную неделю перед Пасхой.

В двадцать второй подборке расскажем вам, как правильно говорить по-украински о Вербном воскресенье, которое в народе еще называют "лозовым", "цветным", "цветным".

вєтка – гілка;

батюшка – священник;

дома – вдома;

заявитися – прийти, прибути;

В этот день украинцы традиционно ходят в церковь: посвятить "вербові гілки", а не "вєтки" и послушать наставления "священника" – и ни в коем случае не "батюшки" из московского патриархата. Затем проводят время с семьей "вдома", а не "дома". Или "йдуть", но не "заявляються" в гости к родственникам.

празнік – свято;

побєда – перемога;

незавісімость – незалежність;

Кстати, во многих странах "це свято" – а не "празнік" – называют "Пальмовым воскресеньем", поскольку при въезде в город Иисуса устилали ноги пальмовым ветвями. Оно символизировало "перемогу і незалежність" – а не "побєду" і "незавісімость".

празнувати – святкувати;

готовитися – готуватися;

В этот день украинцы также начинают "готуватися до святкування" Пасхи. И ни в коем случае не "готовляться" до "празнування" . Хотя имейте в виду: слово "празникувати" – наше.

пристрасний – Страсний;

При этом помнят, что впереди самое важное время Великого поста – Страстная неделя.

Обратите внимание! "Страсною" являеться последняя неделя поста. "Пристрасним" может быть поцелуй.

дискутирувати – дискутувати;

неділя – тиждень;

Так что в этот день желайте друг другу мира, победы и процветания. И не "дискутуйте" – и ни в коем случае не "дискутируйте" – в это святое воскресенье. Также помните, что воскресеньем называем последний день недели, а не всю неделю.

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И главное – во время праздников молитесь о наших воинах. А они, поверьте, приготовили для россиян другую "Вербу" (укр).



Россиян бьет украинская "Верба" / СБУ

И не забывайте, что "Скоро вже буде Паска – так шо заказуйте м'яска", как советует этот маленький украинец на видео.

А вот о его непреднамеренных ошибках и как говорить без суржика об одном из самых больших праздников в году, расскажем в следующей – Пасхальной подборке.