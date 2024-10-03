В школах могут запретить русский язык: что известно о новом законопроекте

Верховная Рада может запретить русский язык на территории школы во время образовательного процесса. То есть ученики, учитель, директор и все работники учебных заведений должны будут общаться только на украинском языке на перемене, школьном дворе, стадионе и всей территории школы.

Ведь сейчас лишь 41% украинских учеников постоянно говорит на украинском, не переходя на другие языки. Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат Наталья Пипа, которая регистрирует соответствующий законопроект.

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"В последнее время только 41% украинских учеников постоянно говорит на украинском, не переходя на другие языки. В основном – на язык агрессора. В 2022 – 2023 году был существенный рост использования украинского языка, а в 2024 есть падение. Оно не такое, как было в 2021, но все равно есть существенные изменения", – сказала она.

Это постепенный путь

Наталья Пипа отметила, что есть очень много обращений от директоров, учителей о том, что дети между собой часто общаются на русском на переменах. Некоторые учителя также вспоминают на уроках язык страны-агрессора. Самая сложная ситуация в Одессе, Харькове и Днепре.

Двор, стадион и так далее определяется территорией учетного заведения. Это касается также частных школ, потому что они предоставляют услуги в Украине и выполняют государственный стандарт.

Государство Украина для каждого украинца является гарантом образования. Это публичная услуга, которую предоставляет Украина в основном бесплатно. Соответственно это нормально, когда это регулируется. Здесь не снижено ничьих прав. Поэтому это в правовом поле,

– подчеркнула народный депутат.

В частности, принятие этого законопроекта повлияет на директоров школ, потому что на них возлагается ответственность за украиноязычную среду. Для них этот законопроект будет помощью. Например, к ученикам, которые общаются на перемене на русском, можно будет подойти и выразить просьбу разговаривать на территории учебного заведения исключительно на государственном языке.

"Думаю, что не будет нигде после принятия закона 100%-го выполнения в тех школах, где не общались на украинском. Этот путь постепенный. Это как новый общественный договор, мы договариваемся об определенных вещах. Нужно время политики и практики, чтобы оно вошло полностью в действие", – подчеркнула она.

Также есть вопросы относительно языков нацменьшинств на территории Украины. В частности, говорится о венгерском языке. Они являются рекомендованными, но не имеют обязанности постоянно находиться в украиноязычной среде. Таким образом дискуссии с определенными странами Европейского Союза в этом законопроекте сняты.