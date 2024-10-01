Соответствующий законопроект в Раде регистрирует нардеп и секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ Наталья Пипа. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.
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В школах могут запретить общение на русском языке
Нардеп объяснила: есть несколько причин, почему нужны такие изменения:
- давление на украиноязычных детей, конфликты из-за языка и буллинг;
- дети, которые плохо знают украинский уже в первом классе – имеют трудности с обучением в школе, отстают в чтении, хуже усваивают материал. Позже имеют худшие результаты на контрольных, ВНО / НМТ и имеют худшие возможности для поступления и работы в будущем.
Есть проблема, что в некоторых семьях родители с детьми говорят на русском. Таких родителей я призываю общаться с детьми на украинском, переходить и собственным примером, ведь это облегчит в будущем обучение в школе, сдачи экзаменов и повысит шансы на успех ребенка при сдаче НМТ,
– отметила Пипа.
И добавила: поэтому важно увеличивать количество сред, в которых ребенок будет общаться на украинском.
Очень важно, чтобы использование украинского языка не заканчивалось 45 минутами урока. Мы должны избавиться от этого условного правила в головах у педагогов, учеников и родителей "прозвучал звонок – можно на любом языке" (и мы понимаем, что этот любой – почему-то русский). Должно быть сформировано новое правило: "общественные и публичные места – на государственном языке",
– акцентировала народная избранница.
Представленный законопроект вводит в Закон "Об образовании" понятие "украиноязычной среды" и обязывает учредителей, руководителей, работников учебных заведений создавать и поддерживать украиноязычную среду.
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Сколько учеников и учителей общаются на украинском в школах
Нардеп также сообщила, что часто слышит такие фразы:
- "У дочери в классе только двое детей общаются на украинском – наш ребенок и девочка у которой папа служит".
- "Мы дома украиноязычные, ребенок пошел в садик – начал общаться на русском".
- "Проходил мимо детской площадки в садике – между собой все дети говорят на русском".
Она напомнила, что нардепы обязали все школы с 2021 предоставлять образовательные услуги на украинском языке, но выходя с урока дети, а иногда и учителя переходят на русский.
По результатам мониторинга 2023 – 2024 Государственной службы качества образования Украины и Уполномоченного по защите государственного языка, во время уроков и перерывов общаются между собой исключительно на украинском языке только 41% учащихся,
– уточнила Пипа.
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Что означает такое решение для учителей
Нардеп объяснила: для учителей это означает – не переходить на русский на переменах, в столовой, в частном общении на территории школы – ведь вы все еще на рабочем месте. Также учителя и директора могут проводить просветительские мероприятия, призывать учеников общаться на украинском и делать замечания, когда слышат русский у детей.
Что это означает для родителей
Родители учеников обяжут быть привлеченными к созданию и поддержанию в школе украиноязычной среды.
Кабмин и центральные органы исполнительной власти будут обязаны разработать эффективную систему измерения речевых компетенций детей.
- Напомним, ранее народный депутат Наталья Пипа обещала подать законопроект для повышения ответственности за создание украиноязычной среды в школах Украины.