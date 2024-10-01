Відповідний законопроєкт у Раді реєструє нардеп та секретарка Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ Наталія Піпа. Про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

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У школах можуть заборонити спілкування російською

Нардеп пояснила: є кілька причин, чому потрібні такі зміни:

⁠тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг;

діти, які погано знають українську вже в першому класі – мають труднощі із навчанням у школі, відстають у читанні, гірше засвоюють матеріал. Пізніше мають гірші результати на контрольних, ЗНО/НМТ та мають гірші можливості для вступу та роботи в майбутньому.

Є проблема, що в деяких сім'ях батьки з дітьми говорять російською. Таких батьків я закликаю спілкуватися із дітьми українською, переходити і власним прикладом, адже це полегшить у майбутньому навчання у школі, складання іспитів та підвищить шанси на успіх дитини при складанні НМТ,

– наголосила Піпа.

І додала: тому важливо збільшувати кількість середовищ, в яких дитина буде спілкуватись українською.

Дуже важливо, щоб використання української мови не закінчувалося 45 хвилинами уроку. Ми маємо позбутися цього умовного правила в головах у освітян, учнів та батьків "пролунав дзвінок – можна будь-якою мовою" (і ми розуміємо, що ця будь-яка – чомусь російська). Має бути сформоване нове правило: "суспільні і публічні місця – державною мовою",

– акцентувала народна обраниця.

Поданий законопроєкт запроваджує до Закону "Про освіту" поняття "українськомовного середовища" та зобов'язує засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище.

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Скільки учнів та вчителів спілкуються українською у школах

Нардеп також повідомила, що часто чує такі фрази:

"У доньки в класі лише двоє дітей спілкуються українською – наша дитина і дівчинка у якої тато служить".

"Ми вдома українськомовні, дитина пішла в садочок – почала спілкуватися російською".

"Проходив повз дитячий майданчик в садочку – між собою всі діти говорять російською".

Вона нагадала, що нардепи зобовʼязали усі школи із 2021 надавати освітні послуги українською мовою, але виходячи з уроку діти, а подекуди і вчителі переходять на російську.

За результатами моніторингу 2023 – 2024 Державної служби якості освіти України та Уповноваженого із захисту державної мови, під час уроків та перерв спілкуються між собою виключно українською мовою лише 41% учнів,

– уточнила Піпа.

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Що означає таке рішення для вчителів

Нардеп пояснила: для вчителів це означає – не переходити на російську на перервах, у їдальні, у приватному спілкуванні на території школи – адже ви все ще на робочому місці. Також вчителі та директори можуть проводити просвітницькі заходи, закликати учнів спілкуватися українською і робити зауваження, коли чують російську у дітей.

Що це означає для батьків

Батьки учнів зобов'яжуть бути залученими до створення та підтримання у школі українськомовного середовища.

Кабмін та центральні органи виконавчої влади будуть зобов'язані розробити ефективну систему вимірювання мовленнєвих компетенцій дітей.