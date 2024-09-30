Саму сторінку просто вирвали з блокнота. Карта мала дрібний шрифт, але учні не змогли не помітити російську мову, пише 20 хвилин.
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Учням роздали щоденники з картою російською мовою
Директорка ліцею Наталія Ануфрієва заявила, що у примірниках не перевіряли мову на стандартних мапах, лише подивилися, чи є Крим.
Ми замовляли конкретні сторінки: про історію школи, окрему колонку для самооцінювання учнів, сторінки "будь помітним на дорозі", наголошування слів, промовні норми, безпечний інтернет, випадки булінгу, як діяти батькам та дітям, багато таблиць з фізики та математики, а також витяги із законів,
– розповіла Ануфрієва.
І додала, що вони лише внесли корективи на сторінці про історію їхнього закладу освіти.
Учням видали щоденники з картою російською мовою: відео
Директор поліграфії, де виготовляли щоденники, Юрій Кравець не бачить в цьому проблеми.
А що, у нас не можна російською мовою карти друкувати? Карта – це достатньо складний картографічний виріб. Причому ми її не виробляємо, а беремо з якогось джерела. Проблеми в цьому немає, бо російська мова не заборонена абсолютно ніким. Крим там на місці стоїть. І це не наша робота, а цілого інституту виготовлення карт. Ми її використовуємо як малюнок,
– заявив він.