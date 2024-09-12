І зазначають, що термін дії грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" для цієї навчальної книги завершився у 2023 році. Мовиться про підручник для 10 класу (автори. І. М. Герасимів, К. О. Пашко, М. М. Фука, Ю. П. Щирба, видавництво "Астон", 2018 р.).

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Який підручник "навчатиме" 10-класників "Захисту України"

Відомство наголошує, що школи не можуть використовувати підручники, у яких вийшов термін дії грифа. При цьому акцентує на відповідальності щодо дотримання цих вимог.

У МОН при цьому нагадали, що з 2020 року назву предмета "Захист Вітчизни" змінили на "Захист України". Зміст і підходи до викладання предмета потребували осучаснення, тож цьогоріч розпочали масштабне оновлення предмета. У серпні нова модельна навчальна програма "Захист України. Інтегрований курс" для 10 – 11 класів отримала гриф МОН.

Для оновленої програми "Захист України" підручники ще не надрукували, тому для викладання цього предмета авторський колектив програми та експерти розробили методичні рекомендації до кожної з тем,

– уточнили у міністерстві.

Усі методичні рекомендації враховують реалії воєнного стану, а також потреби молодого покоління – перш за все в навичках самозахисту. Тож програму наповнили модулями з тактичної медицини, керування дронами, основ інформаційної війни тощо, запевняють у відомстві.

Викладатимуть предмет "Захист України" у спеціально обладнаних осередках у громадах. На це уряд виділив субвенцію в розмірі 1,64 мільярда гривень.