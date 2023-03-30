Когда закончатся весенние каникулы в школах Киева
30 марта 2023, 17:04Читати новину українською
Весенние каникулы в киевских школах стартовали 27 марта. Будут отдыхать ученики от учебы неделю.
Когда закончится отдых столичных учеников, читайте на 24 Канале.
Важно Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать
Когда закончатся весенние каникулы в школах Киева
Отдых учеников в Киеве продлится до 3 апреля.
В КГГА рассказывали, что весенние каникулы в школах столицы начались по графику. Причин для их переноса не было. Другие учебные заведения Киева сейчас работают с соблюдением требований безопасности.
Кстати, во время каникул в школах работают "консультативные группы", кружки, проходят индивидуальные занятия, консультации и спортивные секции.
Садочки на этой неделе работают в обычном формате.
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Когда весенние каникулы в школах Украины
- Согласно стандартному графику, весенние каникулы в школах Украины стартовали 27 марта и продлятся до 2 апреля 2023 года.
- Однако не все школы придерживаются этой рекомендации.
- Многие школы самостоятельно определяют, когда отправлять детей на отдых от обучения весной.