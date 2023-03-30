Когда закончатся весенние каникулы в школах Киева

Отдых учеников в Киеве продлится до 3 апреля.

В КГГА рассказывали, что весенние каникулы в школах столицы начались по графику. Причин для их переноса не было. Другие учебные заведения Киева сейчас работают с соблюдением требований безопасности.

Кстати, во время каникул в школах работают "консультативные группы", кружки, проходят индивидуальные занятия, консультации и спортивные секции.

Независимо от формата, учеба может быть интересной и эффективной. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине. "Оптима", которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.

Садочки на этой неделе работают в обычном формате.

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