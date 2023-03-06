В этом учебном году даты школьных каникул могут изменяться, но их продолжительность не должна превышать 30 дней. Когда уйдут на каникулы ученики в Украине весной и сколько будут отдыхать, читайте в материале 24 Канала.
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Когда весенние каникулы в Украине 2023
Когда и сколько будут отдыхать школьники
Этот учебный год стартовал 1 сентября 2022 и должен совершиться 30 июня 2023 года. В Минобразования отмечалось, что даты школьных каникул могут смещаться. Окончательное решение об отдыхе учеников принимает руководство каждой школы в отдельности.
На каникулы весной ученики в Украине предварительно должны идти с 27 марта и вернуться к обучению 2 апреля 2023 года. У частных школ может быть свой календарь, иногда отличающийся довольно существенно от стандартного.
В целом большинство школ в Украине работают по семестровой системе, но есть исключения. В некоторых может действовать трехместровая система с модулями. Хотя в соответствии с ней работают колледжи и лицеи.
Когда каникулы в лицеях и колледжах
Согласно триместровой системы в этих учебных заведениях весенние каникулы должны были состояться в течение 3 – 9 апреля 2023 года.
Кроме каникул школьники будут отдыхать и в течение 6 – 8 марта (Международный женский день).
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Изменения в календаре каникул 2022 – 2023
Как мы уже отмечали, в этом учебном году даты весеннего отдыха приблизительны и могут претерпевать изменения. Так, не все школы придерживаются рекомендаций по стандартному графику. В некоторых городах или регионах учебные заведения сами определяют, когда отправлять учеников на весенний отдых.
Луцк и Волынская область
В школах Луцка весенние каникулы будут длиться неделю – с 20 по 27 марта.
Ученики на Волыни уйдут на отдых в последнюю неделю марта.
Черкассы и область
В Черкассах также сменили даты отдыха учаеников весной. Чиновники посоветовали начать каникулы в школах города на неделю позже: не с 27 марта, а с 3 апреля. Отдыхать от обучения школьники будут неделю.
Весенние каникулы в большинстве школ Черкасской области стартуют в конце марта. В части учебных заведений дети будут отдыхать от обучения в апреле. А в более чем 30 школах каникул весной не будет вообще.
Полтавщина
В Полтавской области даты отдыха учеников школы будут определять самостоятельно. Так, в Полтаве и Миргороде ученики уйдут на отдых 25 марта и вернутся на обучение 2 апреля. В Кременчуге каникулы продлятся с 20 по 26 марта.
В Полтавской области в 44 общинах ученики должны пойти на каникулы с 27 марта по 2 апреля. В трех общинах – с 3 апреля по 9 апреля. В пяти – с 20 марта по 26 марта. В семи – с 25 марта по 2 апреля и в одной общине – с 10 апреля по 16 апреля.