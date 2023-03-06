У межах цього навчального року дати шкільних канікул можуть змінюватися, але їх тривалість має не перевищувати 30 днів. Коли підуть на канікули учні в Україні навесні та скільки відпочиватимуть, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Коли весняні канікули в Україні 2023

Коли та скільки відпочиватимуть школярі

Цей навчальний рік стартував 1 вересня 2022 року і має звершитися 30 червня 2023 року. У Міносвіти зазначали, що дати шкільних канікул можуть зміщуватися. Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює керівництво кожної школи окремо.

На канікули навесні учні в Україні попередньо мали йти з 27 березня та повернутися до навчання 2 квітня 2023 року. У приватних шкіл може бути свій календар, який іноді відрізняється доволі суттєво від стандартного.

Загалом більшість шкіл в Україні працюють за семестровою системою, але є винятки. В окремих може діяти триместрова система з модулями. Хоча відповідно до неї працюють коледжі і ліцеї.

Коли канікули у ліцеях та коледжах

Відповідно до триместрової системи у цих закладах освіти весняні канікули мали б відбутися протягом 3 – 9 квітня 2023 року.

Окрім канікул, школярі відпочиватимуть і протягом 6 – 8 березня (Міжнародний жіночий день).

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Зміни у календарі канікул 2022 – 2023

Як ми вже зазначали, цього навчального року дати весняного відпочинку є приблизними і можуть зазнавати змін. Так, не всі школи дотримуються рекомендацій щодо стандартного графіку. У деяких містах чи регіонах навчальні заклади самі визначають, коли відправляти учнів на весняний відпочинок.

Луцьк і Волинська область

У школах Луцька весняні канікули триватимуть тиждень – з 20 до 27 березня.

Учні на Волині підуть на відпочинок в останній тиждень березня.

Черкаси і область

У Черкасах також змінили дати відпочинку учнів навесні. Чиновники порадили розпочати канікули у школах міста на тиждень пізніше: не з 27 березня, а з 3 квітня. Відпочиватимуть від навчання школярі тиждень.