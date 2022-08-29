Во время учебного года предусмотрели и каникулы – осенние, зимние, весенние и летние. Минобразования также определило базовые даты отдыха школьников в 2022 – 2023 годах. О графике обучения и изменениях в датах каникул украинских учеников читайте в материале 24 канала.

Читайте Зимние каникулы 2022 – 2023: когда и сколько будут отдыхать школьники в разных регионах Украины

Как будут учиться школьники в 2022 – 2023 годах

Чиновники МОН на старте нового учебного года отмечали, что даты каникул в украинских школах могут смещаться. Однако важно, чтобы продолжительность отдыха учеников без учета летних каникул не превышала 30 дней. При этом летом дети должны отдыхать не менее двух месяцев.

Даты каникул каждая школа устанавливает самостоятельно. Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.

Когда каникулы в школах Украины 2022 – 2023

Согласно классическому календарю, который спланировали в МОН накануне 1 сентября, учебный год 2022-2023 предусматривал традиционные 4 четверти и каникулы. Это происходит в рамках семестровой системы.

Следовательно, каникулы в школах Украины предварительно должны были проходить по следующему графику:

осенние – с 24 по 30 октября;

зимние (рождественские) – с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;

весенние (пасхальные) – с 17 марта по 2 апреля;

летние – с 25 мая.

У частных школ мог быть свой календарь, иногда отличающийся довольно существенно от стандартного.

В целом большинство школ в Украине работают по семестровой системе, но есть исключения. В некоторых может действовать трехместровая система с модулями. Хотя в соответствии с ней работают колледжи и лицеи.

Когда каникулы в лицеях и колледжах 2022 – 2023

Согласно триместровой системы в этих учебных заведениях каникулы должны продолжаться по следующему графику:

первые осенние – 3 – 9 октября;

вторые осенние – 21 – 27 ноября;

новогодние – 25 декабря 2022 – 8 января 2023;

февральские – 10 – 19 февраля

весенние – 3 – 9 апреля;

летние – с 25 мая.

Изменения в календаре каникул 2022 – 2023

Изменения в графике каникул накануне этого учебного года предусматривали ввиду войны в Украине и возможного изменения ситуации с коронавирусом. При этом даты осеннего и весеннего отдыха определили как приблизительные с возможными смещениями в графике.

Собственно, из-за энергетического террора России изменения в графике осенних и зимних каникул произошли.

Осенние каникулы

В этом году осенью ученики должны были отдыхать с 24 по 30 октября. Однако в некоторых регионах Украины графики осенних каникул в школах изменили или вообще перенесли на зиму. На это решение повлияли:

обстрелы Россией энергообъектов и необходимость экономии света и тепла;

погодные условия: осенью они более благоприятны для обучения, чем зимой;

опасная ситуация.

Следовательно, осенние каникулы перенесли, в частности, в таких городах и областях:

Киевщина;

Ивано-Франковск;

Ровно;

Белая Церковь и т.д.

Детальнее об изменениях в графиках осенних школьных каникул читайте по ссылке.

Зимние каникулы

В этом году зимние школьные каникулы в большинстве регионов Украины должны были начаться в конце декабря. Зато более трети школьников будет отдыхать дольше обычного. Все потому, что во многих областях зимние каникулы объединили с осенними.

Так, школьники в разных регионах Украины будут зимой отдыхать от двух недель до двух месяцев. Старт зимнего отдыха учащихся запланирован на вторую половину декабря.

Подробные графики зимних каникул в разных областях и городах нашей страны читайте по ссылке.

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Продлят ли этот учебный год

В некоторых городах Украины, например в Киеве, могут продлить учебный год в школах до 1 июля 2023 года. Все для того, чтобы компенсировать образовательные потери из-за войны. Также принятие этого решения будет зависеть от энергетической и ситуации безопасности в нашем государстве.

Выходные дни и государственные праздники

Кроме каникул, школьники также отдыхают на государственные праздники.