Раннее начало

Украинские вузы, де-юре, самоуправляющиеся, в частности, имеют право самим определять дату начала обучения. Это отмечали их кураторы в Министерстве образования, когда рекомендовали университетам начать обучение раньше – в районе 15 августа, но также советовали сделать исключение для первокурсников, которые должны начать обучение традиционно 1 сентября.

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Эти и другие рекомендации вузам изложены в письме Минобразования от 27 июня 2022 года.

Основная причина раннего начала – экономия электроэнергии и топлива, ведь в теплое время года расходы на отопление и другие коммунальные услуги существенно меньше. По этим соображениям в теплое время года рекомендуют сделать "рабочими" также субботы.

При этом зимнюю зачетно-экзаменационную сессию предлагают завершить до конца ноября 2022, а второй семестр – начать не ранее 15 февраля 2023 года.

Свой путь

Некоторые украинские высшие учебные заведения приняли эти предложения, а некоторые решили идти собственным путем.

Например, в Хмельницкой области некоторые вузы решили не спешить. Например, в Хмельницком национальном университете 1 сентября 2022 начнут обучение студенты 2 – 4 курсов, 19 сентября – первокурсники, а только 3 октября начнется обучение в магистратуре. По схожему графику будут работать Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко и Подольский государственный университет.

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Аналогичная ситуация по вузам в других областях. Подробную информацию следует искать на электронных ресурсах высших учебных заведений, однако иногда может не помочь и это, ведь в военное время информация о вузах, которые готовят силовиков, является тайной, ведь, напомним, подобные учебные заведения являются желанной целью для российских оккупантов и их ракет.

Безопасность

Вопрос безопасности сейчас самый главный. Учитывая это, "добро" на открытие и очное обучение получат только те вузы, которые должным образом оборудовали укрытия и бомбоубежища.

Важно, что одновременно в учебном заведении могут находиться столько студентов и преподавателей, сколько потенциально может приютить укрытие. Учитывая это, вузам предлагают варианты обучения в несколько смен, а также дистанционные практики.

Для многих украинских вузов другого варианта просто не будет – например, вузы Харькова и Николаева планомерно разрушаются россиянами, многих учебных корпусов просто не существует физически. Также городские власти Харькова, Днепра, Николаева и других городов и областей запретили проведение очного обучения.

Многие украинские учебные заведения также были эвакуированы из городов, ныне находящихся во временной оккупации. Если разрешит ситуация с безопасностью в их новом месте прописки, они начнут обучение офлайн. Детали нужно искать на страницах самих вузов или напрямую через контакты с преподавателями и администрацией.

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