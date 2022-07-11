24 июня на заседании правительства был принят ряд важных решений по новому учебному году в условиях военного положения, действующего в Украине с 24 февраля 2022 года.

Вступительная кампания-2022: график теста, который будет вместо ВНО

Первый звонок и начало обучения

Чиновники утвердили, что первый звонок-2022 должен состояться 1 сентября. Также правительство рекомендовало вузам начать обучение раньше – 15 августа. Более того, новый учебный год должен пройти в режиме онлайн, в отличие от прошлого, который из-за начала большого российского вторжения пришлось завершать дистанционно.

Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложный, ведь связан с безопасностью наших детей. Ситуация безопасности в стране разная, и уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому, там продолжится онлайн-формат. Так же как и на оккупированных территориях, – премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о подготовке к новому учебному году.

Почему "рекомендовал"

Согласно закону, украинские вузы являются автономными и самоуправляющимися, поэтому окончательное решение о начале учебного года в каждом отечественном вузе должно принимать непосредственно его руководство.

Таким образом, у университетов есть возможность собственноручно строить план и календарь, воспользуются ли они им – вопрос открытый и индивидуальный.

Вступительная кампания-2022: что нужно знать о тесте, который будет вместо ВНО

Сейчас большинство вузов еще не определились с датой начала учебного процесса, ведь больше озабочены вступительной кампанией (она в этом году будет особенной – вместо профильных ВНО абитуриенты будут сдавать унифицированный и упрощенный мультипредметный тест, поэтому у вступительных комиссиях в вузах будет значительно больше работы), однако, вскоре на сайтах учебных заведений должна появиться официальная информация – согласны ли они с базовыми датами, предложенными чиновниками.

Почему так не поступали раньше

Несмотря на очевидное объяснение – "война", есть и несколько более "сложный" ответ.

В демократических обществах все должно быть по закону. В июне 2022 года народные депутаты внесли изменения в закон "Об образовании", которые разрешили определять Кабинету Министров во время военного положения продолжительность учебного года, даты его начала и/или окончания.

Согласно этим изменениям, Правительство и приняло решение рекомендовать начать вузам учебный год на 2 недели раньше.

Все ли студенты начинают обучение одновременно

Правительство предлагает сделать начало учебного года 2022/2023 1 сентября только для первокурсников, а также для студентов первых курсов магистратуры. Для остальных студентов рекомендована дата начала обучения – 15 августа 2022г.

Офлайн или онлайн

Планируется, что обучение начнется в офлайновом формате, однако все может изменяться в зависимости в ситуации безопасности.

Украина переходит на офлайн обучение с первого сентября. Это возможно в тех регионах, где будет безопасно. Сейчас во время рабочих поездок будем проверять готовность учебных заведений, – заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко об особенностях подготовки к новому учебному году в условиях военного положения.

В настоящее время работники ГСЧС проверяют учебные заведения и территории возле них на наличие взрывоопасных предметов. Пути эвакуации должны быть предварительно продуманы и обозначены. У каждого учебного заведения должно быть оборудовано укрытие для всех участвующих в образовательном процессе. Создаются запасы воды и медикаментов, проводятся тренировки. Также рассматривается вариант проведения лекций и семинаров в укрытиях. Вот такие реалии нового учебного года.

Что будет с ВНО и новый мультипредметный тест – смотрите видео: