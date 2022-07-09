Вместо ВНО
Сложного названия бояться совсем не стоит, ведь НМТ – это существенно упрощенный вариант ВНО, даже без украинской литературы и "творческих" вопросов, которые в предыдущие годы были генератором лишнего стресса для подростков.
НМТ будет состоять из 3 блоков по 20 вопросов по каждому. Абитуриент должен ответить на 20 вопросов по украинскому языку, истории Украины и математике за 120 минут (время теста было увеличено с 80 минут сначала до 90, а затем 120 минут).
Читайте Вступительная кампания-2022: что нужно знать о тесте, который будет вместо ВНО
Несмотря на то, что мультипредметный тест имеет приставку "онлайн", его нужно проходить вне дома, а во временных экзаменационных центрах (они будут работать как в Украине, так и за рубежом).
Чтобы принять участие в НМТ-2022, необходимо было подать соответствующую заявку и зарегистрироваться на сайте УЦОКО (Украинский центр оценивания качества образования).
Особенности вступительной кампании-2022 / МОН
Плохие новости – период, когда это можно было сделать уже завершился. Хорошие новости – при поступлении в вузы можно использовать результаты ВНО 2019 – 2021 годов. Кроме того, кто не успел на основную сессию, сможет пройти дополнительные сессии в августе и сентябре.
Также в МОН для абитуриентов, находящихся на временно оккупированной территории или в прифронтовых районах, разработаны системы собеседований, поскольку проводить НМТ либо нет возможности, либо имеется большой риск обстрелов со стороны россиян.
График НМТ-2022
Национальный мультипредметный тест пройдет в три сессии:
- основная: 18 июля – 10 августа 2022;
- дополнительная: 16 – 20 августа 2022;
- специальная: 12 – 16 сентября 2022 года.
Для чего 3 сессии
Дополнительные сессии организовали для детей, которые не смогли попасть в экзаменационные центры на основное мероприятие.
НМТ-2022 – ничего сложного / МОН
Абитуриенты, зарегистрировавшиеся на основу сессии, в личном кабинете 12 июля смогут загрузить приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. На дополнительную и специальную – 12 августа и 10 сентября соответственно. Таким образом, НМТ-2022 смогут пройти все желающие.
Важно Нужно только наличие интернета: как продлится вступительная кампания в условиях войны
Когда будут известны результаты теста
Результаты НМТ разместят на страницах участников:
- основной сессии – до 12 августа 2022 года;
- дополнительной – до 21 августа 2022 года;
- специальной – до 19 сентября 2022 года.
Что будет с ВНО и новый мультипредметный тест – смотрите видео: