Вместо ВНО

Сложного названия бояться совсем не стоит, ведь НМТ – это существенно упрощенный вариант ВНО, даже без украинской литературы и "творческих" вопросов, которые в предыдущие годы были генератором лишнего стресса для подростков.

НМТ будет состоять из 3 блоков по 20 вопросов по каждому. Абитуриент должен ответить на 20 вопросов по украинскому языку, истории Украины и математике за 120 минут (время теста было увеличено с 80 минут сначала до 90, а затем 120 минут).

Читайте Вступительная кампания-2022: что нужно знать о тесте, который будет вместо ВНО

Несмотря на то, что мультипредметный тест имеет приставку "онлайн", его нужно проходить вне дома, а во временных экзаменационных центрах (они будут работать как в Украине, так и за рубежом).

Чтобы принять участие в НМТ-2022, необходимо было подать соответствующую заявку и зарегистрироваться на сайте УЦОКО (Украинский центр оценивания качества образования).

Особенности вступительной кампании-2022 / МОН

Плохие новости – период, когда это можно было сделать уже завершился. Хорошие новости – при поступлении в вузы можно использовать результаты ВНО 2019 – 2021 годов. Кроме того, кто не успел на основную сессию, сможет пройти дополнительные сессии в августе и сентябре.

Также в МОН для абитуриентов, находящихся на временно оккупированной территории или в прифронтовых районах, разработаны системы собеседований, поскольку проводить НМТ либо нет возможности, либо имеется большой риск обстрелов со стороны россиян.

Важно! Абитуриенты, зарегистрировавшиеся для тестирования на основную сессию НМТ, могут до 7 июля уточнить свое местонахождение.

График НМТ-2022

Национальный мультипредметный тест пройдет в три сессии:

основная: 18 июля – 10 августа 2022;

10 августа 2022; дополнительная: 16 – 20 августа 2022;

20 августа 2022; специальная: 12 – 16 сентября 2022 года.

Для чего 3 сессии

Дополнительные сессии организовали для детей, которые не смогли попасть в экзаменационные центры на основное мероприятие.

Для участия абитуриенту необходимо подать заявку на участие: 1 – 10 августа (для участия в дополнительной сессии) или 1 – 7 сентября (для участия в специальной сессии).

НМТ-2022 – ничего сложного / МОН

Абитуриенты, зарегистрировавшиеся на основу сессии, в личном кабинете 12 июля смогут загрузить приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. На дополнительную и специальную – 12 августа и 10 сентября соответственно. Таким образом, НМТ-2022 смогут пройти все желающие.

Важно Нужно только наличие интернета: как продлится вступительная кампания в условиях войны

Когда будут известны результаты теста

Результаты НМТ разместят на страницах участников:

основной сессии – до 12 августа 2022 года;

дополнительной – до 21 августа 2022 года;

специальной – до 19 сентября 2022 года.

Новый учебный год для студентов в вузах начнется 15 августа 2022, но для первокурсников сделано исключение – они начнут обучение 1 сентября.

Что будет с ВНО и новый мультипредметный тест – смотрите видео: