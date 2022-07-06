Российское вторжение 24 февраля не отменило учебный год, но, конечно, внесло свои изменения. Многие школьники и их родители вынуждены были бежать от войны, некоторые оказались в оккупации, многие школы стали лакомыми целями для россиян и были разрушены их бомбами и ракетами. В этих сверхсложных условиях единственным приемлемым вариантом был перевод обучения в онлайновый режим.

Важно Почему абитуриентам обязательно нужно зарегистрироваться на ВНО, несмотря на его отмену: детали

Что изменилось

Война, безусловно, сказалась на количестве и качестве преподавания в школах, а также усвоении материала детьми. Никому не пожелаешь учиться под постоянными обстрелами и сиренами.

Вступительная кампания в украинские вузы в этом году не отменяется, но пройдет по специальной процедуре, над которой сейчас работают представители Комитета по вопросам образования и науки вместе с Министерством образования и науки. Это будет простой, понятный, а главное – прозрачный механизм вступления. Наша главная задача – сохранить интеллектуальный потенциал Украины и дать абитуриентам четкий план действий,

– прокомментировала вынужденные изменения глава подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

Учитывая это, в Верховной Раде по представлению Минобразования и противодействию образовательного омбудсмена и некоторых педагогов из регионов, которые меньше всего пострадали от российской военной агрессии, был принят компромисс – школьников выпускных классов освободили от прохождения государственной итоговой аттестации, ВНО-2022 отменили, но не совсем, оно пройдет в несколько упрощенном варианте.

Так в жизни выпускников и их родителей появился новый термин. "Национальный мультипредметный тест".

Поступление в вузы упрощается только на 2022 год, это вынужденное одноразовое решение в условиях российского вторжения.

Для чего НМТ-2022

Результаты тестов пригодятся при поступлении на первый курс для получения степени бакалавра (магистра по медицинским и ветеринарным специальностям) и младшего бакалавра.

Что такое НМТ Сложного названия бояться не стоит. НМТ – это онлайновый тест на 60 вопросов, ответы на которые нужно дать за 2 часа, то есть за 120 минут (сначала планировалось 80 минут, но впоследствии решили увеличить до 120 минут).

Что должно было быть на ВНО-2022 / МОН

"Мультипредметность" – это всего три предмета, а именно – украинский язык, история Украины и математика. Вопросы по этим предметам ровно поделены на 3 блока – по 20 в каждом.

Программа НМТ-2022 / МОН

Система оценивания

За правильный ответ на вопросы в блоках НМТ будут начисляться баллы. За каждый из трех блоков будет отдельный результат, его переведут в уже классическую для ВНО шкалу 100 – 200 баллов.

Для получения результата по шкале 100 – 200 достаточно будет набрать хотя бы 1 тестовый балл.

Максимальное количество баллов за каждый блок (по 35 по украинскому языку и истории Украины, 30 по математике) будет соответствовать 200 баллам по шкале 100 – 200.

Не забываем о весовом коэффициенте. Это акцент на специальность (гуманитарные или точные науки), на которую абитуриент выразил желание поступить.

Откуда вопросы для теста

Вопросы НМТ не должны стать терра инкогнито для ваших детей, ведь будут соответствовать содержанию программ ВНО по учебным предметам и будут аналогичными используемым в классическом ВНО.

Особенности НМТ-2022

В 2022 году не будет вопросов с открытой формой ответа, которых некоторые боялись в прошлые годы. Предполагается, что учить правильно оформлять свои мысли в завершенное высказывание детей будут учить уже в вузах.

Вместо мультипредметного теста для поступления можно будет использовать результаты ВНО 2019 – 2021 годов.

Можно ли пройти НМТ дома

Пусть название "онлайн" никого не вводит в заблуждение – тест нельзя будет проходить дома, ведь проблему аутентификации ребенка никто не отменял. Также никто не сможет дома уберечь ребенка от ненужной "помощи" родителей. Ну и, в-третьих, серверы МОН банально не выдержат нагрузки.

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Таким образом, НМТ придется проходить "онлайн", но в определенных местах – в специальных временных экзаменационных центрах (помещениях школ, университетов), созданных как в Украине, так и за рубежом, ведь сейчас Родину покинули миллионы украинцев и многие являются абитуриентами.

Кто имеет право участвовать в НМТ-2022

Все желающие сдать НМТ должны были подтвердить свое желание и зарегистрироваться для участия в тесте. Также они должны были сообщить, где именно они планируют проходить НМТ.

Что будет с ВНО и новый мультипредметный тест – смотрите видео: