Украинцы в Италии
Украинские беженцы в Италии получают свидетельство "временно перемещенного лица". Оно дает право на пребывание в стране на год с возможностью продления, социальную защиту, а иногда – безвозмездный проезд, право на работу, лечение и образование.
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Украинские дети могут бесплатно учиться в итальянских школах и некоторых вузах.
Также в Италии действуют две стипендиальные программы (CRUI и DSU), благодаря которым украинские студенты смогут обучаться бесплатно. Впрочем, их количество ограничено.
Также многие итальянские университеты предоставляют украинцам право на посещение лекций на правах "свободных слушателей". Языки преподавания в вузах – итальянский и английский.
Система образования
В Италии есть несколько школ – начальная (scuola primaria) и средняя, последняя делится на две – scuola secondaria di primo grado и Dell'istruzione secondaria. Обучение начинается с 6 лет и может длиться 13. До 16 лет обучение – обязательное.
В возрасте 14 лет дети сдают экзамены, после которых начинается специализация обучения.
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По итогам тестирования дети поступают в лицей (лицеи имеют разные направления – классический, научный, лингвистический, артистический, гуманитарный, музыкально-хореографический), технический институт (экономический, гуманитарный, технический, юридический, туристический), институт профессиональной подготовки или художественный институт.
После окончания средней школы дети сдают государственный экзамен и официально становятся или абитуриентами или идут работать в случае провального результата.
В отличие от Украины культа высшего образования, который кое-где превратился в погоню за дипломом ради диплома, в Италии как такового нет, как нет и пренебрежительного отношения к рабочим профессиям, ведь труд человека в любом случае заслуживает уважения.
Когда начинается обучение в школах
В Италии не существует "1 сентября", то есть четко зафиксированного дня начала учебы. Кстати, кто не знал, "1 сентября" – это советская традиция, придуманная во времена Сталина, как, между прочим, и "Дед Мороз".
Учеба в итальянских школах начинается не одновременно – в разных регионах страны это могут быть свои даты.
Как правило, дата начала обучения приходится на первую половину сентября, примерно 5 – 15 сентября. Учебный год в Италии состоит из двух семестров и длится до середины июня.
Учебный процесс достаточно интенсивный и быстротечный, как правило – обучение завершается еще до обеда, поэтому во многих итальянских школах нет столовых. Италия – традиционная страна, где большую роль играет семья, поэтому обед дома является обычной практикой.
Но если в школе проводятся дополнительные занятия – Doposcuola (танцы, музыка, спортивные секции) или действуют несколько вариантов расписаний, тогда она работает до 16:00 – 16:30 и готовит детям комплексные обеды.
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В итальянских школах учатся и по субботам, это как раз и позволяет рано завершать уроки и есть дома. Впрочем, есть и другой вариант – settimana corta то есть "короткая неделя".
Когда начинается обучение в вузах
Единой даты начала учебы в итальянских университетах нет. Обычно это сентябрь, октябрь или даже начало ноября.
Например, в университете Флоренции академический год начнется 12 сентября 2022 года, в старейшем действующем университете планеты Università di Bologna – 19 сентября 2022 года в Миланском политехническом и Падуанском университетах новый учебный год стартует 1 октября 2022 года.
В самом вузе может быть несколько дат начала учебного года – в зависимости от программы. Более того – некоторые вузы Италии (например, ведущий римский университет и рейтинговое высшее учебное заведение страны Sapienza) до сих пор не знают дату начала академического года-2022/2023.
Впрочем, не столь важно. И вот почему.
Это лишний раз подчеркивает определенную анархичность высшего образования в Италии, однако такой подход проверен веками. В этой стране от студента не потребуют посещения и даже домашнего задания – именно так успешно работают старейшие университеты мира.
Расплата, как правило, приходит во время сессии, их в итальянских вузах аж 3. Вот там уже профессура берет реванш, ведь экзаменационных билетов в итальянских университетах тоже нет, а потому гоняют по всей программе и даже больше. Кстати, обучение в итальянских университетах завершают и получают дипломы, дай бог, 30% студентов.
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