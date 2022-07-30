Украинцы в Италии

Украинские беженцы в Италии получают свидетельство "временно перемещенного лица". Оно дает право на пребывание в стране на год с возможностью продления, социальную защиту, а иногда – безвозмездный проезд, право на работу, лечение и образование.

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Украинские дети могут бесплатно учиться в итальянских школах и некоторых вузах.

Большинство университетов в Италии разработали процедуры, которые могут освободить украинцев от оплаты за обучение. К примеру, Пармский университет зарезервировал для украинцев 10 мест на академический год 2022/2023 – они получат грант на 3500 евро + 500 евро на питание, им также покроют проживание в общежитии. Самое главное – заявку необходимо подать до 1 августа 2022 года.

Также в Италии действуют две стипендиальные программы (CRUI и DSU), благодаря которым украинские студенты смогут обучаться бесплатно. Впрочем, их количество ограничено.

Также многие итальянские университеты предоставляют украинцам право на посещение лекций на правах "свободных слушателей". Языки преподавания в вузах – итальянский и английский.

Система образования

В Италии есть несколько школ – начальная (scuola primaria) и средняя, последняя делится на две – scuola secondaria di primo grado и Dell'istruzione secondaria. Обучение начинается с 6 лет и может длиться 13. До 16 лет обучение – обязательное.

В возрасте 14 лет дети сдают экзамены, после которых начинается специализация обучения.

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По итогам тестирования дети поступают в лицей (лицеи имеют разные направления – классический, научный, лингвистический, артистический, гуманитарный, музыкально-хореографический), технический институт (экономический, гуманитарный, технический, юридический, туристический), институт профессиональной подготовки или художественный институт.

После окончания средней школы дети сдают государственный экзамен и официально становятся или абитуриентами или идут работать в случае провального результата.

В отличие от Украины культа высшего образования, который кое-где превратился в погоню за дипломом ради диплома, в Италии как такового нет, как нет и пренебрежительного отношения к рабочим профессиям, ведь труд человека в любом случае заслуживает уважения.

Когда начинается обучение в школах

В Италии не существует "1 сентября", то есть четко зафиксированного дня начала учебы. Кстати, кто не знал, "1 сентября" – это советская традиция, придуманная во времена Сталина, как, между прочим, и "Дед Мороз".

Учеба в итальянских школах начинается не одновременно – в разных регионах страны это могут быть свои даты.

Как правило, дата начала обучения приходится на первую половину сентября, примерно 5 – 15 сентября. Учебный год в Италии состоит из двух семестров и длится до середины июня.

Учеба начинается в 8 утра или в 8:30. Уроки длятся по 50 – 60 минут. Перерывы (Ricreazione) по 10 – 15 минут.

Учебный процесс достаточно интенсивный и быстротечный, как правило – обучение завершается еще до обеда, поэтому во многих итальянских школах нет столовых. Италия – традиционная страна, где большую роль играет семья, поэтому обед дома является обычной практикой.

Но если в школе проводятся дополнительные занятия – Doposcuola (танцы, музыка, спортивные секции) или действуют несколько вариантов расписаний, тогда она работает до 16:00 – 16:30 и готовит детям комплексные обеды.

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В итальянских школах учатся и по субботам, это как раз и позволяет рано завершать уроки и есть дома. Впрочем, есть и другой вариант – settimana corta то есть "короткая неделя".

Когда начинается обучение в вузах

Единой даты начала учебы в итальянских университетах нет. Обычно это сентябрь, октябрь или даже начало ноября.

Например, в университете Флоренции академический год начнется 12 сентября 2022 года, в старейшем действующем университете планеты Università di Bologna – 19 сентября 2022 года в Миланском политехническом и Падуанском университетах новый учебный год стартует 1 октября 2022 года.

В самом вузе может быть несколько дат начала учебного года – в зависимости от программы. Более того – некоторые вузы Италии (например, ведущий римский университет и рейтинговое высшее учебное заведение страны Sapienza) до сих пор не знают дату начала академического года-2022/2023.

Впрочем, не столь важно. И вот почему.

Это лишний раз подчеркивает определенную анархичность высшего образования в Италии, однако такой подход проверен веками. В этой стране от студента не потребуют посещения и даже домашнего задания – именно так успешно работают старейшие университеты мира.

Расплата, как правило, приходит во время сессии, их в итальянских вузах аж 3. Вот там уже профессура берет реванш, ведь экзаменационных билетов в итальянских университетах тоже нет, а потому гоняют по всей программе и даже больше. Кстати, обучение в итальянских университетах завершают и получают дипломы, дай бог, 30% студентов.

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