Не переводите дословно: как сказать на украинском "вешать лапшу"

Украинцы иногда любят употреблять стойкие словосочетания с русского языка. Иногда делают это по привычке, а иногда просто не знают, какими украинскими эквивалентами их заменить.

Вместо этого не стоит "тянуть" в свою речь фразы из языка агрессора. Лучше поискать соответствия в соловьиной.

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Как сказать на украинском "вешать лапшу"

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака 1+1" рассказал, как обогатить свой словарь фразеологизмами. Ведь часто слышит, как говорящие прибегают к русским устойчивым соединениям.

Так, учитель поделился тем, как следует заменить такой русский фразеологизм как "вешать лапшу". При этом посоветовал не переводить фразу дословно – то есть не говорить "вішати лапшу" (укр.) или "вішати локшину" (укр.).

Выражение означает "вводить кого-то в заблуждение". По-украински нужно говорить "замилювати очі" (укр.),

– подчеркнул Авраменко.



Как сказать на украинском "вешать лапшу" / скриншот видео