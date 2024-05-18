"Квіткою наснишся синьоокою": какими мелодичными словами поражал в песнях легендарный Ивасюк

Творчество легендарного композитора и певца Владимира Ивасюка уже заслуженно стало национальным достоянием украинского народа. Его песни не только не теряют своей популярности, но и получают новое дыхание и признание.

Герой Украины (посмертно) сделал неоценимый вклад в нашу культуру. Однако, вероятно, немало музыкальных шедевров создать так и не успел. 45 лет назад, 18 мая, в лесу под Львовом нашли его тело. Он навеки остался 30-летним... Поэтому в этот день Образование 24 не может не вспомнить эту легендарную фигуру, которую потеряла Украина. Также постараемся очаровать вас мелодичными украинскими словами из текстов песен гениального автора сверхпопулярных "Червоной руты" и "Водограя".

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Ивасюк как символ и легенда украинской культуры

Владимир Ивасюк приложился к тому, чтобы украинская песня и эстрада громко зазвучали далеко за пределами Украины. Его легендарную "Червону руту" поют на концертах меломаны, на стадионах футбольные фанаты и в кругу родных во время застолья. Если песни и имеют душу – то это песни легендарного парня из Буковины, в каждой ноте которых звучит наш национальный колорит.

Украинцы исполняют легендарную "Червону руту" Ивасюка: видео

И хотя жизнь Ивасюка оборвалась в раннем возрасте (доподлинно неизвестно, кто укоротил ему жизнь – или КГБ, или личные враги), его творчество живет и цветет до сих пор и стало бесценным музыкальным сокровищем Украины. И даже тогда, когда эти невероятно красивые тексты получают новое звучание, они так же по-особенному касаются струн души. Более того: прекрасные до глубины тексты песен прошиты, как вышитые нитями, волшебными и мелодичными украинскими словами. Ведь именно на родном – украинском – не боялся творить художник – даже под бдительным оком вездесущего КГБ. Ведь творил для родного народа – как невероятно талантливый и преданный его сын.



Владимир Ивасюк / Фото: wikipedia.org

Поэтому прекрасные лирические песни легендарного композитора со временем не только не будут терять своей актуальности, но и будут становиться все большим национальным достоянием. И неудивительно, если через еще несколько десятилетий многие артисты и в дальнейшем будут перепевать песни Владимира Ивасюка. Ведь тексты его песен поражают до глубины души и сегодня.

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Какими мелодичными словами завораживал в песнях Владимир Ивасюк

Смотря на то, что Ивасюк принципиально отказывался писать на русском, тексты его песен становились еще роднее, ведь были объединены волшебными украинскими словами. В том числе и диалектизмами, которые только подчеркивают очарование и разнообразие нашего языка. Случаются кое-где и авторские неологизмы. Поэтому знакомим вас с ними, чтобы вы могли отыскать их в песнях художника.

В легендарной уже "Червоной руте" находим такие языковые сокровища:

чар-зілля;

рута;

чарувати ("...ти чар-зілля шукала, сонце-руту знайшла – і мене зчарувала...");

("...ти чар-зілля шукала, сонце-руту знайшла – і мене зчарувала..."); врода;

бистрий ("… ,о твоя врода – то є чистая вода, то є бистрая вода з синіх гір...");

("… ,о твоя врода – то є чистая вода, то є бистрая вода з синіх гір..."); діброва ("… бачу я тебе в снах у дібровах зелених...")

Песня "Червона рута" в исполнении Владимира Ивасюка, Назария Яремчука и Василия Зинкевича на фестивале "Песня-1971" всколыхнула Советский Союз: видео



водограй;

красна ("...за красну пісню на всі голоси що хочеш, водограю, попроси… ");

("...за красну пісню на всі голоси що хочеш, водограю, попроси… "); намисто;

синьоокий ("… квіткою наснишся синьоокою вдалині мені...");

("… квіткою наснишся синьоокою вдалині мені..."); чари;

печаль;

квіт;

спомин ("… пісню ту візьму собі на спомин… ");

("… пісню ту візьму собі на спомин… "); повен зелен ("… я, мов колос, зелен колос нею повен ...");

("… я, мов колос, зелен колос нею повен ..."); бриніти;

вдалині (… "забринить дорога та неспокоєм вдалині мені, вдалині…");

Волшебными и колоритными украинскими словами также изобилует песня "Я піду в далекі гори".

зажура ("… я несу любов-зажуру, мрiю молоду...");

("… я несу любов-зажуру, мрiю молоду..."); бескиди ("… перейду я бистрi рiки, i бескиди i дiброви...")

("… перейду я бистрi рiки, i бескиди i дiброви...") вітер зворів;

днина;

кичери ("… і попрошу вітру зворів, аби він не спав до днини. Щоб летів на вільних крилах на кичери і в діброви...");

згуба ("… а твій усміх – моя згуба ...");

("… а твій усміх – моя згуба ..."); барви;

просинь ("… знову осінь нам приносить в злотих кронах неба просинь – злива дивних барв довкола… ");

("… знову осінь нам приносить в злотих кронах неба просинь – злива дивних барв довкола… "); веснотравень ("… не сумуй за веснотравнем… ").

("… не сумуй за веснотравнем… "). най буде;

відсвіт;

ватра;

вісті;

серпанок;

полум'я ("… та в серці не згасне їх полум'я вічне… ").

Мы умышленно не объясняем вам значение даже отдельных вышеупомянутых украинских слов, чтобы вы могли прослушать невероятные песни Владимира Ивасюка и понять все богатство нашего языка – в частности, в его песнях. Ведь сквозь годы звучат его пророческие слова: "Ми з колиски – націоналісти, якщо матері співають українські колискові. Тому нас перевиховують у концтаборах".

P.s. Образование 24 при этом вскоре попытается вас очаровать новой тематической рубрикой, чтобы вы нашли еще больше колоритных украинских слов в песнях наших невероятных артистов разных поколений.