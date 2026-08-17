Внешкольное образование возвращается к очному обучению: что изменилось в Украине за год

В Украине все больше учреждений внешкольного образования работают в очном формате, тогда как доля тех, где занятия проводятся исключительно дистанционно, постепенно сокращается. Наряду с этим несколько улучшилась ситуация с помещениями и техническим обеспечением, хотя ряд проблем по-прежнему остается.

Изменения заметны и в доступности учебных заведений, а дети и родители стали лучше оценивать организацию занятий. Об этом свидетельствуют результаты мониторингового исследования Государственной службы качества образования Украины.

Очных занятий стало больше, дистанционных – меньше

В 2025–2026 учебном году в очном формате работают 67,7% учреждений внешкольного образования, тогда как годом ранее таких было 64,1%. В то же время доля учреждений с полностью дистанционным обучением сократилась с 12,5% до 7,3%, поэтому детей постепенно становится больше именно на очных занятиях.

Положительные изменения наблюдаются и в отношении укрытий: доля учреждений, у которых их вообще нет, за год сократилась с 11% до 8,1%. В то же время не все имеющиеся укрытия полностью приспособлены для обучения: в части из них до сих пор отсутствует резервное электропитание, Wi-Fi или условия для проведения занятий во время воздушной тревоги.

В Государственной службе качества образования также отмечают улучшение технического обеспечения внешкольного образования. Проблем с доступом к интернету и необходимому оборудованию стало меньше, хотя полностью решить их пока не удалось.

Безбарьерность улучшается, но не везде

Постепенные изменения происходят и в доступности учреждений, хотя полностью безбарьерная среда создана еще далеко не везде. Доля учреждений, на территории которых можно передвигаться без препятствий, выросла с 49% до 53,6%, а доступные дверные проемы теперь имеются в 65,7% учреждений против 62% годом ранее.

Улучшилась и ситуация с передвижением между этажами, но именно здесь проблем остается больше всего. Если в прошлом году такие условия были созданы в 17% учреждений, то теперь – в 21,4%, то есть свободно перемещаться между этажами можно лишь примерно в каждом пятом учреждении.

Наряду с этими изменениями выросла и удовлетворенность организацией занятий. В 2025 году родители оценили ее в 90,3 балла, а дети – в 87,3 балла, тогда как годом ранее показатель среди детей составлял 74 балла.

В Государственной службе качества образования отмечают, что внешкольное образование демонстрирует положительные изменения в организации обучения и техническом обеспечении. В то же время дальнейшего внимания требуют кадровые вопросы, качество укрытий и создание по-настоящему безбарьерной среды.