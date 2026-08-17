Зміни помітні й у доступності закладів, а діти та батьки стали краще оцінювати організацію занять. Про це свідчать результати моніторингового дослідження Державної служби якості освіти України.

Очних занять більше, дистанційних – менше

У 2025 – 2026 навчальному році очно працюють 67,7% закладів позашкільної освіти, тоді як роком раніше таких було 64,1%. Водночас частка закладів із повністю дистанційним навчанням скоротилася з 12,5% до 7,3%, тож дітей поступово стає більше саме на очних заняттях.

Позитивні зміни є і з укриттями, адже частка закладів, які взагалі їх не мають, за рік зменшилася з 11% до 8,1%. Водночас не всі наявні сховища повністю пристосовані для навчання: у частині з них досі бракує резервного живлення, Wi-Fi або умов для проведення занять під час повітряної тривоги.

У Державній службі якості освіти також відзначають покращення технічного забезпечення позашкілля. Проблем із доступом до інтернету та необхідного обладнання стало менше, хоча повністю розв'язати їх поки не вдалося.

Безбар'єрність покращується, але не всюди

Поступові зміни відбуваються і в доступності закладів, хоча повністю безбар'єрне середовище створене ще далеко не всюди. Частка закладів, де територією можна пересуватися без перешкод, зросла з 49% до 53,6%, а доступні дверні проходи тепер мають 65,7% закладів проти 62% роком раніше.

Кращою стала й ситуація з пересуванням між поверхами, але саме тут проблем залишається найбільше. Якщо попереднього року такі умови були створені у 17% закладів, то тепер – у 21,4%, тобто вільно пересуватися між поверхами можна лише приблизно в кожному п'ятому закладі.

Разом із цими змінами зросла й задоволеність організацією занять. У 2025 році батьки оцінили її у 90,3 бала, а діти – у 87,3 бала, тоді як роком раніше показник серед дітей становив 74 бали.

У Державній службі якості освіти зазначають, що позашкілля демонструє позитивні зміни в організації навчання та технічному забезпеченні. Водночас подальшої уваги потребують кадрові питання, якість укриттів і створення справді безбар'єрного середовища.