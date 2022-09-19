Как помочь ребенку пережить увиденное во время войны: действенные советы от психологов ГСЧС

В Украине из-за полномасштабного вторжения россии физически и психологически пострадали многие украинцы. Среди тех, кто получил сильные моральные травмы – немало детей.

Психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали, как помочь ребенку пережить услышанное и увиденное во время войны в Украине. Для этого есть отдельные советы.

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Советы, которые помогут ребенку пережить увиденное во время войны

В ГСЧС отмечают, что украинские дети увидели страшное лицо войны наравне со взрослыми. И советуют, как нужно помочь им справиться с этим.

Советы психологов ГСЧС:

Не ругайте и не стыдите ребенка за его испуг. Страх – природное и нормальное чувство, он не поддается контролю и проявляется на физическом уровне – содрогание, плаксивость, нарушение сна и аппетита, нервные тики, заикание. Если ребенок сильно испуган, успокаивайте его, крепко-крепко обнимайте, согревайте своим телом, гладьте по спинке – это поможет снять напряжение. Пусть ребенок плачет, если нужно. Не останавливайте, не заговаривайте, дайте выплакаться, просто будьте рядом и показывайте свою любовь. Обсуждайте с ребенком то, что он увидел. Проговорите за ребенка то, что он не может сформулировать сам: "Ты так сильно испугался, когда увидел…". Так вы поможете ему выпустить страх наружу. Во время разговора с ребенком попробуйте создать безопасную и спокойную атмосферу, обнимайте его, если он не против. По большей части, одного разговора недостаточно и приходится повторять много раз разными словами, вспоминая подробности произошедшего. Это следует делать до момента, пока вы не почувствуете, что страх ребенка постепенно уменьшается. Рассказывайте ребенку о своих чувствах и страхах. Позвольте себе и ребенку бояться. Предложите нарисовать свой страх или то, что испугало – это поможет справиться с эмоциями. Не стоит направлять ребенка к какому-либо "правильному" пути выражения эмоций. Основное – выплеснуть наружу то, что угнетает ребенка внутри. Помните: ребенок не умеет управлять своими эмоциями и чувствами. Поэтому главная задача – помочь ребенку в этом.

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Как помочь ребенку пережить увиденное во время войны: советы от психологов ГСЧС

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