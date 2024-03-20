В Украине определили первые профтехи, в которых будут готовить специалистов для восстановления

В Украине определили первые 72 профтеха, в которых будут готовить специалистов для восстановления нашей страны. Учебные заведения получат полмиллиарда гривен от государства на обновление мастерских.

Трансформация профтехов происходит в рамках проекта #100 мастерских. Уже в конце весны начнут масштабные обновления учебных помещений, а в следующем учебном году здесь смогут учиться все желающие.

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В Украине определили профтехи, в которых будут готовить специалистов для восстановления

Остальные 28 профтехов, мастерские которых обновят за средства международных партнеров и бизнеса, еще выбирают.

Отметим, что в прошлом году МОН объявил о старте проекта #100 мастерских. Его цель – обновление мастерских учреждений профессионального образования, которые помогут ученикам эффективно и качественно учиться наиболее нужных профессий для страны.

Проект #100 мастерских – это возможность уже сейчас сформировать качественную и эффективную базу для обучения будущих профессионалов. Как результат – в дальнейшем повлиять на потребности экономики и бизнеса. Также мы понимаем, каких специалистов не хватает на рынке труда и какие профессии будут востребованы для восстановления и восстановления страны,

– отметил вице-премьер Михаил Федоров.

И добавил, что уже запускают инициативы, которые позволят получать актуальные знания и навыки в профтехах с комфортными условиями и современным оборудованием.

Какие направления будут самыми популярными

Самые популярные направления, по которым создадут мастерские в 72 профтехах, такие:

сельское хозяйство – 14 мастерских;

общественное питание – 10 мастерских;

промышленность и машиностроение – 7 мастерских;

строительство и автомобильный транспорт – 6 мастерских.

Мастерские также создадут по таким профилям, как сварка, металлообработка, деревообработка и тому подобное.

Цель проекта – создать условия для подготовки специалистов, которых сегодня критически не хватает на рынке труда. В то же время дать толчок для развития профтехобразования в целом,

– отметил глава Минобразования Оксен Лисовой.

Также в этом году создадут две мастерские по профилю "оператор дистанционно управляемых аппаратов", то есть оператор гражданских дронов. Профессию планируют лицензировать в 2024 году. По этому направлению мастерские обновят в Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной и физической подготовкой и Черновицком высшем профессиональном училище радиоэлектроники.