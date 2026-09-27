"Все идет своим чередом": как не пересказывать эту известную фразу

Кажется, каждое слово знакомо, но фраза все равно выглядит как калька. Особенно это заметно в выражении "все идет своим чередом".

Так как же выразить эту простую мысль на украинском языке? Рассказываем со ссылкой на "Словопедию".

"Все идет своим чередом" – как сказать по-украински?

В жизни многое происходит по-своему: время сменяет время, события следуют одно за другим, а дела постепенно продвигаются вперед. Такие события хочется прокомментировать одной меткой фразой. В частности, можно услышать: "все идет своим чередом".

Звучит понятно, но это калька с русского выражения, которое не стоит переводить дословно, потому что на украинском языке естественнее сказать по-другому.

Если речь идет о том, что события развиваются в привычном порядке, все происходит так, как и должно быть, то вот несколько точных вариантов:

усе йде своєю чергою ;

; життя йде своєю чергою ;

; усе йде своїм ладом ;

; усе йде як ішло ;

; усе іде своїм звичаєм;

усе відбувається як звичайно.

Вариант, наиболее близкий к русскому выражению, – "усе йде своєю чергою".

Поэтому русское "черед" в выражении "все идет своим чередом" не стоит переводить на украинский как "череда". Здесь нам нужно именно – "черга".

В украинском языке "черга" – это не только люди, которые ждут у кассы или на остановке. Это еще и последовательность, порядок, определенное течение событий. Поэтому мы вполне естественно говорим: "усе йде своєю чергою", то есть происходит в своем порядке, как и должно происходить.

Такое значение фиксирует и Словарь украинского языка. Например: "Не варто поспішати: усе йде своєю чергою".

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А если хочется выразить эту мысль еще проще и разговорнее:

"Життя йде собі".

"Справи йдуть собі, як ішли".

Интересно! В украинском языке есть похожее слово – "череда". Прежде всего это стадо, стадо животных, которые идут или пасутся вместе: "череда корів повільно поверталася з пасовища". "Череда" – это также известное лекарственное растение.



Это растение – череда / Википедия

В украинском языке здесь есть не один вариант – и это прекрасная возможность не переводить фразу слово в слово, а подобрать выражение, которое действительно живет в нашем языке.