То як же українською сказати цю просту думку, розповідаємо з посиланням на "Словопедію".

"Всє іде своїм чередом" – як сказати українською?

У житті багато чого відбувається у своєму порядку: пора змінює пору, події приходять одна за одною, а справи поступово рухаються вперед. Такі події хочеться прокоментувати однією влучною фразою. Зокрема, можна почути – "усе йде своїм чередом".

Звучить зрозуміло, але це калькування російського вислову, який не варто перекладати дослівно, бо українською природніше сказати інакше.

Якщо йдеться про те, що події розвиваються у звичному порядку, усе відбувається, як має бути, то ось кілька влучних варіантів:

усе йде своєю чергою ;

; життя йде своєю чергою ;

; усе йде своїм ладом ;

; усе йде як ішло ;

; усе іде своїм звичаєм;

усе відбувається як звичайно.

Найближчий до російського вислову варіант – "усе йде своєю чергою".

Тож російське "черед" у вислові "всё идёт своим чередом" не варто переносити в українську як "череда". Тут нам потрібна саме – "черга".

В українській "черга" – це не тільки люди, які чекають біля каси чи на зупинці. Це ще й послідовність, порядок, певний перебіг подій. Тому ми цілком природно кажемо: "усе йде своєю чергою", тобто відбувається у своєму порядку, як і має відбуватися.

Таке значення фіксує і Словник української мови. Наприклад: "Не варто поспішати: усе йде своєю чергою".

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

А якщо хочеться передати думку ще простіше й розмовніше:

"Життя йде собі".

"Справи йдуть собі, як ішли".

Цікаво! В українській мові є схоже слово – "череда". Передусім це гурт, стадо тварин, які йдуть або пасуться разом: "череда корів повільно поверталася з пасовища". "Череда" – це також відома лікарська рослина.

Ця рослина – череда / Вікіпедія

Українська тут має не один варіант – і це чудова нагода не перекладати фразу слово в слово, а підібрати вислів, який справді живе в нашій мові.