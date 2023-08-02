"Очень сложно": как абитуриенты с оккупированных территорий вступают в украинские вузы

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий при этом уточнил, что результаты НМТ не нужны для поступления поступающим абитуриентам с временно оккупированных территорий. Все потому, что у них нет возможности приехать на подконтрольную Украине территорию, чтобы сдать мультитест.

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Как абитуриенты с оккупированных территорий поступают в украинские вузы

Винницкий уточнил: для поступающих с ВОТ предусмотрели индивидуальное собеседование в режиме онлайн с использованием VPN.

Таких поступающих, к сожалению, очень мало, но есть. Я думаю, что где-то несколько сотен мы таких насчитаем из так называемых "ДНР/ЛНР", из Крыма, из некоторых оккупированных территорий. Стоит сказать, что с новооккупированных территорий добраться очень сложно, но молодцы, пытаются, вступают. И я думаю, что это их проявление патриотизма, что они не хотят идти в российское учреждение, а хотят получать нормальное легитимное образование.

– подчеркнул замминистра.

И добавил: от таких поступающих не требуют никаких документов. Они приезжают, поступают и в течение 3 – 6 месяцев могут сделать документы.

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Чиновник также рассказал, что зачисление льготников на обучение – значительный вызов. В этом году в Украине их большое количество – до 15% всего поступления на бюджет.

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