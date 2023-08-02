"Очень сложно": как абитуриенты с оккупированных территорий вступают в украинские вузы
Источник:Факты
В 2023 году из 260 тысяч выпускников, сдававших НМТ, 20 тысяч проходили его за границей. А это в рамках двух сессий – основной и дополнительной.
Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий при этом уточнил, что результаты НМТ не нужны для поступления поступающим абитуриентам с временно оккупированных территорий. Все потому, что у них нет возможности приехать на подконтрольную Украине территорию, чтобы сдать мультитест.
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Как абитуриенты с оккупированных территорий поступают в украинские вузы
Винницкий уточнил: для поступающих с ВОТ предусмотрели индивидуальное собеседование в режиме онлайн с использованием VPN.
Таких поступающих, к сожалению, очень мало, но есть. Я думаю, что где-то несколько сотен мы таких насчитаем из так называемых "ДНР/ЛНР", из Крыма, из некоторых оккупированных территорий. Стоит сказать, что с новооккупированных территорий добраться очень сложно, но молодцы, пытаются, вступают. И я думаю, что это их проявление патриотизма, что они не хотят идти в российское учреждение, а хотят получать нормальное легитимное образование.
– подчеркнул замминистра.
И добавил: от таких поступающих не требуют никаких документов. Они приезжают, поступают и в течение 3 – 6 месяцев могут сделать документы.Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.
Чиновник также рассказал, что зачисление льготников на обучение – значительный вызов. В этом году в Украине их большое количество – до 15% всего поступления на бюджет.
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Что известно о НМТ-2023
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основная и дополнительная.
- Основная продолжалась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии приняли те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- 3794 участника НМТ получили желанные 200 баллов по меньшей мере по одному предмету. Среди них 3329 человек стали лучшими в одном предмете, 415 – в двух и 50 – во всех трех предметных тестах НМТ.