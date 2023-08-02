Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький при цьому уточнив, що результати НМТ не потрібні для вступу абітурієнтам, які вступають із тимчасово окупованих територій. Усе тому, що вони не мають можливості приїхати на підконтрольну Україні територію, щоб скласти мультитест.
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Як абітурієнти з окупованих територій вступають в українські виші
Винницький уточнив: для вступників із ТОТ передбачили індивідуальну співбесіду в режимі онлайн з використанням VPN.
Таких вступників, на жаль, дуже мало, але є. Я думаю, що десь кілька сотень ми таких нарахуємо з так званих "ДНР/ЛНР", із Криму, із деяких новоокупованих територій. Варто сказати, що з новоокупованих територій дістатися дуже-дуже складно, але молодці, намагаються, вступають. І я думаю, що це їхній прояв патріотизму, що вони не хочуть іти в російський заклад, а хочуть здобувати нормальну легітимну освіту,
– наголосив заступник міністра.
І додав: від таких вступників не вимагають жодних документів. Вони приїжджають, вступають і протягом 3 – 6 місяців можуть зробити документи.
Посадовець також розповів, що зарахування пільговиків на навчання – значний виклик. Цього року в Україні їх велика кількість – до 15% від всього вступу на бюджет.
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Що відомо про НМТ-2023
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
- Основна тривала протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії взяли ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- 3794 учасники НМТ отримали омріяні 200 балів щонайменше з одного предмета. Серед них 3329 осіб стали найкращими в одному предметі, 415 – у двох і 50 – у всіх трьох предметних тестах НМТ.