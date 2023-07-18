Заступник очільника Міносвіти Андрій Вітренко на брифінгу розповів, що понад 90% учасників основної сесії НМТ-2023 отримали необхідні для вступу бали. Загалом участь у мультитесті цьогоріч взяли 261 825 осіб, з них – 20 009 за кордоном.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Скільки учасників НМТ-2023 набрали необхідні бали для вступу

Вітренко також розповів: з різних причин не завершили тестування 728 осіб, з них 16 – за кордоном.

І більше 93% учасників, а це 260 381 особа, отримали бали, які дають їм змогу вступати у вищі навчальні заклади України,

– уточнив посадовець.

І додав, що не склали тест з української мови 253 випускники. При цьому більш ніж 180 балів з української мови отримало 13 760 випускників. Тест із математики на 181 – 200 балів склало 8475 осіб.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

До слова, подавати документи абітурієнти можуть дистанційно.

19 липня розпочинається подача заяв на різні спеціальності, а на початку серпня будуть оприлюднені списки тих, хто вступив на бюджетну форму навчання,

– уточнив Вітренко.

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Вступна кампанія – 2023: коротко