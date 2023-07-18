Заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів, чи можна подавати документи на вступ в один виш і на бюджет, і на контракт. Також уточнив, чи подана на бюджетну форму навчання заява вступника у разі відмови автоматично перейде на контракт.

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Чи треба подавати документи і на бюджет, і на контракт

Заступник міністра освіти пояснив: чи розглядатимуть вашу заяву на контрактну форму навчання, якщо ви отримаєте відмову у вступі на бюджет, залежить від ЗВО.

Я б рекомендував зараз не полягати на те, що відмова від бюджету атоматично означає перехід на контракт. Це та річ, яку варто перевіряти вступникові. Перевіряти, коли ви спілкуєтесь з конкретним ЗВО,

– уточнив посадовець.

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І додав: якщо ви у ситуації, коли вас не прийняли на бюджет, контактуйте з вибраним вишем для того, щоб швидко подати заяву на контракт.

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