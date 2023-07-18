Заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, можно ли подавать документы на поступление в один вуз и на бюджет, и на контракт. Также уточнил, поданое ли на бюджетную форму обучения заявление поступающего в случае отказа автоматически перейдет на контракт.
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Нужно ли подавать документы и на бюджет, и на контракт
Заместитель министра образования пояснил: будут ли рассматривать ваше заявление на контрактную форму обучения, если вы получите отказ во поступлении в бюджет, зависит от ЗВО.
Я бы рекомендовал сейчас не состоять в том, что отказ от бюджета автоматически означает переход на контракт. Это та вещь, которую следует проверять поступающему. Проверять, когда вы общаетесь с конкретным ЗВО,
– уточнил чиновник.
И добавил: если вы в ситуации, когда вас не приняли в бюджет, контактируйте с избранным вузом для того, чтобы быстро подать заявление на контракт.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.