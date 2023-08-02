Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький зазначив, що до програми НМТ додадуть ще один предмет. Тож тестування триватиме чотири години з перервою.

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На НМТ-2024 випускники складатимуть 4 предмети

Посадовець пояснив, що, відповідно до законодавства, НМТ має містити чотири предмети.

Наступного року НМТ ми плануємо проводити трохи по-іншому, тобто чотири предмети, а не три. Це означатиме 4-годинний тест із перервою, між другою і третьою годиною, суттєвою перервою,

– уточнив він.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

І акцентував: перерва потрібна, адже 4 години писати тест – це нереально і нездорово для дитини.

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