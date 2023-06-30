Загалом для участі у мультитесті зареєструвалося понад 280 тисяч осіб. Однак близько 500 учасників тестування не змогли його скласти. Вони матимуть другий шанс у липні: тоді відбудеться додаткова сесія НМТ-2023. При цьому тим, хто складатиме мультитест, не радять повторювати помилки своїх попередників.

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Які труднощі поставали перед випускниками під час тестування, чи мають вони право на апеляцію, чи допоможуть оприлюднені у мережі завдання краще скласти тест та чого не варто робити учасникам НМТ під час додаткової сесії, аби не зруйнувати своє майбутнє, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Тетяна Вакуленко – директорка Українського центру оцінювання якості освіти.

Які труднощі виникали в абітурієнтів під час НМТ-2023

В Україні офіційно закінчилася основна сесія НМТ. Як і минулого року, не обійшлося без обговорення як умов складання тесту, так і його завдань. Які труднощі поставали перед учасниками та інструкторами під час основної сесії НМТ-2023?

Цього року тестування здебільшого відбувалися у штатному режимі. Серед головних труднощів основної сесії НМТ-2023 – академічна недоброчесність, хакерські атаки, повітряні тривоги. Проблемним моментом стало також те, що учасники попередньо неналежно ознайомилися з вимогами й порадами щодо НМТ. Як результат – чимало з них не отримали свого найвищого результату.

За весь період основної сесії чимало вступників вилучили з тимчасових екзаменаційних центрів: вони використовували заборонені під час складання тесту мобільні телефони. Дехто навіть фотографував тестові завдання, а потім поширював їх інтернетом. Нам прикро, що були такі ситуації.

Водночас зазначу, що поступово таких випадків ставало все менше. Цьому сприяли вжиті Українським і регіональними центрами оцінювання якості освіти заходи та цілеспрямована роз'яснювальна робота центру в соцмережах і на сайті.

Ми повсякчас просили учасників НМТ не ризикувати своїм майбутнім і не використовувати жодних цифрових пристроїв під час тестування. Так, лише одиницям вдалося сфотографувати деякі тестові завдання, скориставшись тим, що інструктори недогледіли порушень. Все ж така кількість свідчить про дієвість заходів, які ми вжили.

Чи оголошені вже результати тестування

Окремі учасники НМТ-2023 хизувалися тим, що, попри заборону, змогли сфотографувати завдання. При цьому поширили їх у соцмережах. Чи вплинула поява завдань НМТ у мережі на результати тестування інших учасників?

Наголошу: поява окремих завдань після завершення певної зміни НМТ жодним чином не вплинула на результати тих учасників, які брали участь у відповідному тестуванні. І якщо хтось складав НМТ у наступні дні і сприймав оприлюднені попередниками завдання як шанс отримати кращий результат без належної підготовки до тестування, він дуже помилився.

Усі тестові форми, підготовлені для НМТ-2023, були унікальними, тож завдання не повторювалися.

Чимало випускників сподівалося, що, підглянувши у мережі опубліковані попередниками завдання, зможуть скласти тестування на вищий бал, адже вже знатимуть відповіді. Чи є завдання НМТ-2023 подібні або однакові?

Усі завдання в тестах НМТ-2023 розробили відповідно до чинних програм ЗНО з відповідних предметів. Отже, вони могли бути подібними – але не були ідентичними. Навіть попри подібність тестових завдань (що є узвичаєною тестологічною практикою, зокрема і для тестів ЗНО), у всіх учасників були рівні можливості отримати найвищі результати. Усе тому, що всі тестові форми за складністю та структурою аналогічні до демонстраційних варіантів НМТ. Тож вступники, які сумлінно готувалися, мали всі шанси отримати заслужено найвищі результати.



Завдання на НМТ-2023 могли бути подібними / Depositphotos

Після складання тестування випускники з нетерпінням чекали на оголошення офіційних результатів мультитесту. Чи оголосили вже результати НМТ-2023?

Етап визначення результатів учасників НМТ ще триває. Зокрема, зараз ми розглядаємо всі випадки, які можуть свідчити про певні порушення процедури проходження НМТ. Переконані, що за підсумками цього аналізу кожен учасник НМТ отримає справедливий остаточний результат. Офіційна інформація щодо результатів основних сесій НМТ уже мала з'явитися у персональних кабінетах учасників до 28 червня 2023 року.

Чи можлива апеляція результатів НМТ

Учасники НМТ подекуди скаржилися на технічні недоліки системи під час тестування. Що це були за труднощі та з чим вони пов'язані?

Так, учасники тестування та працівники ТЕЦ упродовж основної сесії НМТ мали певні труднощі в роботі тестової платформи. Ці технічні труднощі, зокрема спричинені постійними хакерськими атаками, призвели до технічних збоїв у роботі сервісу тестування. Учасникам не вдавалося відразу зайти, система не завжди видавала коректні зображення, часто доводилося перезавантажувати (оновлювати) тестувальник тощо. Також у деяких ТЕЦ трапилися перебої з електропостачанням та інтернет-доступом до платформи.

Дехто з учасників НМТ хвилюється, що не отримає результати тестування через вищезгадані технічні труднощі. Чи всі учасники у такому разі отримають свої результати?

Власне, через вищезгадані проблеми деякі учасники дуже переймалися тим, чи зберегла система їхні відповіді. Наголошуємо: якщо учасник робив усе правильно, то дані зберігалися, навіть якщо система "підвисала". У цьому переконувалися всі ті учасники, які зверталися до центру і у відповідях на свої запити отримували роздруківки своїх відповідей.

Є учасники НМТ-2023, які не задоволені в принципі своїм результатом НМТ. Чи мають право учасники мультитесту на апеляцію?

Порядок проведення в 2023 році національного мультипредметного тесту передбачає подання апеляційних заяв щодо порушення процедури проведення НМТ до виходу з ТЕЦ у день проведення НМТ. Про це всіх учасників інформував у промові старший інструктор, яку зачитав на початку процедури тестування у ТЕЦ.

Тож, якщо учасник вважав, що певні факти вплинуть на об'єктивність його результатів, він мав право подати через відповідального за ТЕЦ заяву щодо порушення процедури проведення НМТ до виходу з ТЕЦ у день проведення НМТ.

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Та запевняємо, що Український і регіональний центри оцінювання якості освіти, а також фахівці, залучені до роботи в ТЕЦ, доклали максимальних зусиль, щоб забезпечити дотримання всіх вимог проведення НМТ.



Тетяна Вакуленко розповіла про всі тонкощі та труднощі НМТ-2023 / Освіторія

Хто може скласти тест на додатковій сесії НМТ

У липні відбудеться ще додаткова сесія НМТ-2023. На неї мали реєструватися учасники, які не могли взяти участь в сесії основній. Однак є чимало випускників, які не змогли завершити тестування під час основної сесії або просто не задоволені результатами і хочуть перескласти тестування. Тож хто може взяти участь в додатковій сесії НМТ?

Учасники, які брали участь в основних сесіях НМТ, але не змогли розпочати або завершити тестування через непередбачувані причини, можуть взяти участь у додатковій сесії мультитесту. Такою причиною є дочасне припинення процедури НМТ в аудиторії або ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання тесту.

Ще одним викликом, і вже не новим, стали труднощі, пов'язані з повітряними тривогами. Ворог активізувався, і в деяких північних і південних регіонах України, таких як Харківщина, Миколаївщина, Запоріжжя, на жаль, лише деякі сесії тестування відбулися без тривалих повітряних тривог. Тож частина учасників, які складали тестування в цих регіонах, не змогла завершити оцінювання. Проте всі ті вступники, які з об'єктивних причин не отримали результатів під час основної сесії, також матимуть можливість брати участь у додатковій сесії.

Кому анулюють результати НМТ-2023

Недавно ви інформували, що цей НМТ є безпрецедентним щодо проявів недоброчесності вступників. Чи виявили вже цих недобросовісних учасників НМТ? Зокрема, тих, які надали доступ до системи під час тестування сторонній особі. Чи зарахують їм результати тестування?

Справді, 12 червня під час першої зміни НМТ в мережі з'явилося відео про те, як стороння особа виконує вдома завдання тесту замість якогось учасника. Останній натомість у цей самий час перебуває в тимчасовому екзаменаційному центрі. Наші технічні фахівці й фахівці у сфері IT моментально почали шукати можливі причини й уживати заходів для їх подолання. І це нам вдалося. Протягом наступних днів таких випадків не було. Цьому сприяла як цілеспрямована робота інструкторів у ТЕЦ, які почали ретельніше відстежувати роботу учасників, так і технічні заходи.

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Зараз вже можемо повідомити, що всі ІР-адреси, з яких були сторонні входи в систему, зафіксували. При цьому триває робота над тим, щоб виявити всі випадки спроб "обдурити систему". І ми це зробимо. Ба більше: результати таких осіб будуть анульовані, а отже, використати їх для вступу не буде змоги.

Загалом зазначимо, що такі випадки поодинокі.

Чим загрожує намагання обдурити систему тестування

Що ви порадите тим випускникам, які складатимуть тестування під час додаткової сесії у липні. Чому їм не варто намагатися обдурити систему та інструкторів? Що за це загрожує?

Оскільки зараз розпочалися вступні випробування ЄВІ та ЄФВВ, а далі будуть додаткові сесії НМТ тощо, укотре закликаємо вступників не намагатися скористатися недоброчесними схемами. Ви ризикуєте своїм майбутнім, забираючи в себе шанс на вступ до закладу вищої освіти на бакалаврську або магістерську програму.

У неймовірно складних обставинах, у яких перебуває наша країна, ви зробили максимально можливе, щоб вступити у важливий для вашого майбутнього життя етап випробування власних сил. Тож не позбавляйте себе через недотримання вимог поведінки в ТЕЦ можливості отримати об'єктивний результат за підсумками тестування.



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Ви зауважили, що окремі учасники складатимуть НМТ під час додаткової сесії, адже повітряна тривога завадила їм скласти чи завершити тестування під час сесії основної. А якщо під час додаткової сесії НМТ ситуація із тривогою повториться, як тоді учасники НМТ отримають свої результати, необхідні для вступу?

У межах проведення основної сесії НМТ Український центр оцінювання якості освіти передбачив можливу потребу частини учасників взяти участь у додатковій. Зокрема й через повітряні тривоги, які унеможливили подекуди закінчення тестування для вступників. На сьогодні ми чітко прорахували потенційно необхідну кількість ТЕЦ для проведення додаткових тестувань. Тож усі, хто з об'єктивних причин, зокрема й через повітряні тривоги, не зміг скласти тестування в основний період, матиме змогу це зробити в додатковий.

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Тепер потрібно, аби усі ці учасники з'явилися у визначені для них дні тестування, послідовно дотримувалися всіх правил поведінки в ТЕЦ й інструкцій залученого до проведення НМТ персоналу. У всіх ТЕЦ, які будуть залучені для проведення додаткової сесії, інструктори робитимуть усе, передбачене правилами, аби забезпечити максимальні шанси для всіх учасників завершити тестування й нарешті отримати свої результати для вступу в омріяні виші. Звісно, ніхто не застрахований щодо різних обставин. Однак будемо сподіватися, що всім учасникам вдасться завершити НМТ у межах додаткової сесії.

Також хочу нагадати: аби убезпечити учасників НМТ від зайвих ризиків, ми не повідомляємо ні у соцмережах, ні на офіційних сайтах точний графік чи місця проведення НМТ. Завдяки цьому ми щонайменше можемо сподіватися на те, що ворог до останнього не зможе цілеспрямовано перешкоджати процесу тестування на підконтрольних Україні територіях.

Водночас змушені констатувати, що в регіонах немає достатньо потужностей, щоб ТЕЦ були створені в укриттях. Якби це було можливим, то багато проблем точно можна було б уникнути.