В общей сложности для участия в мультитесте зарегистрировалось более 280 тысяч человек. Однако около 500 участников тестирования не смогли его сдать. У них будет второй шанс в июле: тогда состоится дополнительная сессия НМТ-2023. При этом тем, кто будет сдавать мультитест, не советуют повторять ошибки своих предшественников.

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С какими трудностями столкнулись выпускники во время тестирования, имеют ли они право на апелляцию, помогут ли обнародованные в сети задания лучше сдать тест и чего не стоит делать участникам НМТ во время дополнительной сессии, чтобы не разрушить свое будущее, – в интервью 24 Каналу рассказала Татьяна Вакуленко – директор Украинского центра оценивания качества образования.

Какие трудности возникали у абитуриентов во время НМТ-2023

В Украине официально завершилась основная сессия НМТ. Как и в прошлом году, не обошлось без обсуждения как условий сдачи теста, так и его заданий. С какими трудностями столкнулись участники и инструкторы во время основной сессии НМТ-2023?

В этом году тестирования в основном проходили в штатном режиме. Среди главных сложностей основной сессии НМТ-2023 – академическая недобропорядочность, хакерские атаки, воздушные тревоги. Проблемным моментом стало также то, что участники предварительно не ознакомились должным образом с требованиями и советами по НМТ. Как результат – многие из них не получили своего наивысшего результата.

За весь период основной сессии многие поступающие были удалены из временных экзаменационных центров: они использовали запрещенные при сдаче теста мобильные телефоны. Некоторые даже фотографировали тестовые задания, а затем распространяли их в интернете. Нам досадно, что были такие ситуации.

В то же время отмечу, что постепенно таких случаев становилось все меньше. Этому способствовали принятые Украинским и региональными центрами оценки качества образования меры и целенаправленная разъяснительная работа центра в соцсетях и на сайте.

Мы постоянно просили участников НМТ не рисковать своим будущим и не использовать никаких цифровых устройств во время тестирования. Да, только единицам удалось сфотографировать некоторые тестовые задания, воспользовавшись тем, что инструкторы недосмотрели нарушения. Все же такое количество свидетельствует о действенности принятых нами мер.

Объявлены ли уже результаты тестирования

Отдельные участники НМТ-2023 хвастались тем, что, несмотря на запрет, смогли сфотографировать задания. При этом распространили их в соцсетях. Повлияло ли появление заданий НМТ в сети на результаты тестирования других участников?

Подчеркну: появление отдельных заданий после завершения определенной смены НМТ никоим образом не повлияло на результаты участников, принимавших участие в соответствующем тестировании. И если кто-то сдавал НМТ в последующие дни и воспринимал обнародованные предшественниками задания как шанс получить лучший результат без должной подготовки к тестированию, он очень ошибся.

Все тестовые формы, подготовленные для НМТ-2023, были уникальными, поэтому задания не повторялись.

Многие выпускники надеялись, что, подсмотрев в сети опубликованные предшественниками задачи, смогут сдать тестирование на высший балл, ведь уже будут знать ответы. Есть ли задания НМТ-2023 похожие или одинаковые?

Все задания в тестах НМТ-2023 разработали в соответствии с действующими программами ВНО по соответствующим предметам. Следовательно, они могли быть похожими, но не были идентичными. Даже несмотря на сходство тестовых заданий (что является обычной практикой тестирования, в том числе и для тестов ВНО), у всех участников были равные возможности получить самые высокие результаты. Все потому, что все тестовые формы по сложности и структуре аналогичны демонстрационным вариантам НМТ. Так что добросовестно готовившиеся поступающие имели все шансы получить заслуженно самые высокие результаты.



Задачи на НМТ-2023 могли быть похожими / Depositphotos

После сдачи тестирования выпускники с нетерпением ждали объявления официальных результатов мультитеста. Объявили ли уже результаты НМТ-2023?

Этап определения результатов участников НМТ еще продолжается. В частности, сейчас мы рассматриваем все случаи, которые могут свидетельствовать об определенных нарушениях процедуры прохождения НМТ. Уверены, что по итогам этого анализа каждый участник НМТ получит справедливый окончательный результат. Официальная информация о результатах основных сессий НМТ уже должна появиться в персональных кабинетах участников до 28 июня 2023 года.

Возможна ли апелляция результатов НМТ

Участники НМТ иногда жаловались на технические недостатки системы во время тестирования. Что это за трудности и с чем они связаны?

Да, участники тестирования и работники ТЭЦ на протяжении основной сессии НМТ сталкивались с определенными трудностями в работе тестовой платформы. Эти технические трудности, в частности, вызванные постоянными хакерскими атаками, привели к техническим сбоям в работе сервиса тестирования. Участникам не удавалось сразу зайти, система не всегда выдавала корректные изображения, часто приходилось перезагружать (обновлять) тестировщик и т.д. Также у некоторых ТЭЦ случились перебои с электроснабжением и интернет-доступом к платформе.

Некоторые участники НМТ волнуются, что не получат результаты тестирования из-за вышеупомянутых технических трудностей. Все ли участники в таком случае получат свои результаты?

Собственно, из-за вышеупомянутых проблем некоторые участники очень беспокоились, сохранила ли система их ответы. Подчеркиваем: если участник делал все правильно, то данные хранились, даже если система "подвисала". В этом убеждались все участники, которые обращались в центр и в ответах на свои запросы получали распечатки своих ответов.

Есть ли участники НМТ-2023, которые не удовлетворены в принципе своим результатом НМТ. Имеют ли право участники мультитеста на апелляцию?

Порядок проведения в 2023 году национального мультипредметного теста предусматривает подачу апелляционных заявлений по поводу нарушения процедуры проведения НМТ до выхода из ТЭЦ в день проведения НМТ. Об этом всех участников информировал в речи старший инструктор, которую зачитал в начале процедуры тестирования в ТЭЦ.

Если участник считал, что определенные факты повлияют на объективность его результатов, он имел право подать через ответственного за ТЭЦ заявление о нарушении процедуры проведения НМТ до выхода из ТЭЦ в день проведения НМТ.

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Но уверяем, что Украинский и региональный центры оценки качества образования, а также специалисты, привлеченные к работе в ТЭЦ, приложили максимальные усилия, чтобы обеспечить соблюдение всех требований проведения НМТ.



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Кто может сдать тест на дополнительной сессии НМТ

В июле пройдет еще дополнительная сессия НМТ-2023. На нее должны были зарегистрироваться участники, которые не могли принять участие в сессии основной. Однако есть немало выпускников, которые не смогли завершить тестирование во время основной сессии или просто недовольны результатами и хотят пересдать тестирование. Так кто же может принять участие в дополнительной сессии НМТ?

Участники, которые принимали участие в основных сессиях НМТ, но не смогли начать или завершить тестирование по непредвиденным причинам, могут принять участие в дополнительной сессии мультитеста. Такая причина – преждевременное прекращение процедуры НМТ в аудитории или ТЭЦ из-за невозможности создания надлежащих условий для выполнения теста.

Еще одним вызовом, и уже не новым, стали трудности, связанные с воздушными тревогами. Враг активизировался, и в некоторых северных и южных регионах Украины, таких как Харьковщина, Николаевщина, Запорожье, к сожалению, лишь некоторые сессии тестирования прошли без длительных воздушных тревог. Поэтому часть участников, которые сдавали тестирование в этих регионах, не смогла завершить оценивание. Однако все поступающие, которые по объективным причинам не получили результатов во время основной сессии, также будут иметь возможность участвовать в дополнительной сессии.

Кому аннулируют результаты НМТ-2023

Недавно вы информировали, что этот НМТ беспрецедентен по поводу проявлений недобропорядочности поступающих. Обнаружили ли уже этих недобросовестных участников НМТ? В частности, тех, кто предоставил доступ к системе во время тестирования постороннему лицу. Засчитают ли им результаты тестирования?

Действительно, 12 июня во время первой смены НМТ в сети появилось видео о том, как постороннее лицо выполняет дома задание теста вместо какого-то участника. Последний в это же время находится во временном экзаменационном центре. Наши технические специалисты и специалисты в сфере IT моментально начали искать возможные причины и принимать меры по их преодолению. И это нам удалось. В течение следующих дней таких случаев не было. Этому способствовала как целенаправленная работа инструкторов в ТЭЦ, которые стали более тщательно отслеживать работу участников, так и технические меры.

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Сейчас уже можем сообщить, что все IP-адреса, с которых были посторонние входы, зафиксировали. При этом идет работа над тем, чтобы выявить все случаи попыток "обмануть систему". И мы это сделаем. Более того: результаты таких лиц будут аннулированы, а значит, что использовать их для поступления не будет возможности.

В целом отметим, что такие случаи единичны.

Чем грозит попытка обмануть систему тестирования

Что вы посоветуете выпускникам, которые будут сдавать тестирование во время дополнительной сессии в июле. Почему им не стоит пытаться обмануть систему и инструкторов? Что за это грозит?

Поскольку сейчас начались вступительные испытания ЕВЭ и ЕСВИ, а дальше будут дополнительные сессии НМТ, в который раз призываем поступающих не пытаться воспользоваться недобросовестными схемами. Вы рискуете своим будущим, забирая у себя шанс на поступление в заведение высшего образования на бакалаврскую или магистерскую программу.

В невероятно сложных обстоятельствах, в которых находится наша страна, вы сделали максимально возможное, чтобы вступить в важный для вашей будущей жизни этап испытания собственных сил. Не лишайте себя из-за несоблюдения требований поведения в ТЭЦ возможности получить объективный результат по итогам тестирования.



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Вы заметили, что отдельные участники будут сдавать НМТ во время дополнительной сессии, ведь воздушная тревога помешала им сдать или завершить тестирование на сессии основной. А если во время дополнительной сессии НМТ ситуация с тревогой повторится, как участники НМТ получат свои результаты, необходимые для поступления?

В рамках проведения основной сессии НМТ Украинский центр оценивания качества образования предусмотрел возможную потребность части участников принять участие в дополнительной. В том числе и из-за воздушных тревог, которые сделали невозможным местами окончание тестирования для поступающих. На сегодняшний день мы четко просчитали потенциально необходимое количество ТЭЦ для проведения дополнительных тестирований. Поэтому все, кто по объективным причинам, в том числе и из-за воздушных тревог, не смог сдать тестирование в основной период, сможет это сделать в дополнительный.

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Теперь нужно, чтобы все эти участники появились в определенные для них дни тестирования, последовательно соблюдали все правила поведения в ТЭЦ и инструкции привлеченного к проведению НМТ персонала. Во всех ТЭЦ, которые будут привлечены для проведения дополнительной сессии, инструкторы будут делать все, что предусмотрено правилами, чтобы обеспечить максимальные шансы для всех участников завершить тестирование и получить свои результаты для поступления в желаемые вузы. Конечно, никто не застрахован от разных обстоятельств. Однако надеемся, что всем участникам удастся завершить НМТ в рамках дополнительной сессии.

Также хочу напомнить: чтобы обезопасить участников НМТ от лишних рисков, мы не сообщаем ни в соцсетях, ни на официальных сайтах точного графика или места проведения НМТ. Благодаря этому мы по меньшей мере можем надеяться, что враг до последнего не сможет целенаправленно препятствовать процессу тестирования на подконтрольных Украине территориях.

В то же время, вынуждены констатировать, что в регионах нет достаточно мощностей, чтобы ТЭЦ были созданы в укрытиях. Если бы это было возможно, то многих проблем точно можно было бы избежать.