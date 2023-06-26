Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. Она добавила, что девушка также успешно сдала экзамен по истории Украины, допустив всего одну ошибку.

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Как девушка училась во время войны

Украинским детям сейчас не легко учиться, ведь из-за постоянных обстрелов россиян они часто учатся без света, в укрытиях, вынуждены уезжать из города и не могут общаться со своими сверстниками. В частности, харьковская рекордсменка по НМТ увидела свою учительницу по украинскому языку и класс впервые с 24 февраля 2022 года.

Мне просто очень нравится богатство нашего языка. Я очень люблю читать словари, узнавать новые слова. Во время учебы в начальной школе господствовало мнение, что якобы украинский язык не интересен и очень похожий с российским. Однако на самом деле наш язык очень богат и за это я его полюбила,

– рассказала Алина.

К сожалению, из-за нашествия российских захватчиков школьница была вынуждена прятаться от постоянных обстрелов россиян в ванной и первые три месяца полномасштабного вторжения редко заходила в свою комнату.

Реакция учительницы

Учительница Алины была поражена быстротой и результатом своей ученицы. Также она рассказала, что выпускница ушла далеко в своем самообразовании. Будущая студентка открыла для себя немало украинских блогеров, просматривает разные видео, знает множество информации по истории, фольклористике и этнографии.

Я знаю точно, что Алина полностью изучила словарь репрессированных слов Ориси Демской и начала активно их использовать в повседневном общении.

– добавила учительница харьковской рекордсменки.

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