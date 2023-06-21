Как и не все получат свои результаты из-за недобросовестного поведения при составлении мультитеста. Тем не менее, в этом году апелляция результата НМТ не предусмотрена.

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Предусмотрели ли апелляцию результатов НМТ в 2023 году

В 2023 году согласно Порядку проведения НМТ предметом апелляции является нарушение процедуры проведения НМТ в экзаменационном центре, что может повлиять на объективность результата теста.

Также предметом апелляции может быть отказ в регистрации для участия в мультитесте или недопуск к участию в дополнительных сессиях.

Среди факторов, которые могут повлиять на объективность определения результатов НМТ, таковы:

нарушение процедуры прохождения НМТ;

досрочное прекращение выполнения сертификационной работы в результате возникновения нестандартных ситуаций;

сведения о других ситуациях, которые могли привести к нарушению прав участников НМТ.

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Апелляционная комиссия по результатам рассмотрения таких фактов примет решение о зачислении или аннуляции результатов НМТ.

Рассмотрение заявлений о нарушении процедуры проведения НМТ осуществляют регламентные комиссии при региональных центрах оценки качества образования.

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