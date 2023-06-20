Для регистрации кабинета поступающий должен войти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме по ссылке. Все, что стоит знать о регистрации электронного кабинета поступающего, читайте дальше.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Какая информация необходима, чтобы открыть электронный кабинет

Чтобы открыть электронный кабинет, поступающий должен указать адрес электронной почты. В последствии она будет логином для входа. Система автоматически проверит логин на совпадение с другими. Если он зафиксирует идентичность логинов – выдаст предупреждение. В таком случае нужно создать новый уникальный логин. На указанный электронный адрес поступит письмо для активации доступа в электронный кабинет.

При регистрации электронного кабинета запрещено использовать электронные адреса заблокированных в Украине сервисов, например mail.ru, yandex.ru.

Для регистрации электронного кабинета необходимо также внести данные:

одного из сертификатов ЗНО (номер, пин-код и год получения с 2020 по 2021); или НМТ (номер, пин-код и год получения 2022, 2023). Год получения нужно выбрать из выпадающего списка. Если поступающий имеет несколько сертификатов ВНО, для регистрации необходимо использовать только один из них, а другие добавить в личном электронном кабинете поступающего уже после регистрации;

свидетельства о среднем образовании (аттестата) – серию, номер.

Регистрация электронного кабинета абитуриента возможна с аттестатом, выданным не ранее 1998 года (фотокомпьютерные ("пластиковые") документы). Если документ издан до 1998 года, придется подавать заявление в бумажном виде непосредственно в ЗВО.

В случаях, когда отсутствует сертификат ВНО или НМТ, необходимо установить признак "Не имею сертификатов НМТ (ВНО)" и зарегистрировать электронный кабинет поступающего с документом, удостоверяющим личность.

Для того, чтобы лучше ознакомиться с порядком создания электронного кабинета, можно просмотреть видеоинструкцию для поступающих.

Какие данные и документы нужно скачать

После активации электронного кабинета нужно ввести/скачать следующую информацию о поступающем:

контактный номер телефона (в формате +380): это нужно для оперативной связи учебного заведения с абитуриентом и его родителями. Следовательно, следует указать несколько телефонных номеров. Можно также указать контактный телефон в формате другой страны, для этого необходимо снять признак "Украина".

цветную фотографию поступающего (3х4 см);

фотокопию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.

Файлы необходимо загружать в формате JPG (JPEG). Максимальный размер файла не должен превышать 1 Мб.

При наличии сертификата ВНО других лет необходимо также добавить данные сертификата (номер, PIN-код, год) и добавить этот документ.

Кто может помочь открыть электронный кабинет

Для помощи поступающим при подаче заявлений в электронной форме в приемных комиссиях создают специальные консультационные центры.

Абитуриенты могут обратиться в консультационный центр любого ЗВО. Там им помогут с созданием электронного кабинета, внесением заявлений в электронной форме, загрузкой приложения к документу об образовании, на основе которого происходит поступление и т.д.

Что будет, если внести неточные данные

После подачи первого заявления внести какие-либо изменения в электронный кабинет уже невозможно. Поэтому лучше убедиться, что все данные загружены в электронный кабинет корректно.

Сколько можно подать заявлений

Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения в любое ЗВО без ограничения количества специальностей, на которые их подают, и до 15 заявлений на контракт.

В каждом заявлении, которое абитуриент подает на бюджет, нужно обязательно установить ее приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это самая высокая приоритетность, а 5 – самая низкая.

Установление приоритетности – важный шаг, ведь изменить его после подачи заявления невозможно.

В течение какого времени принимают заявления

Прием заявлений и документов от поступающих начинается 19 июля (кроме высших военных учебных заведений (заведений высшего образования со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделений высшего образования) и заканчивается в 18.00 31 июля 2023 года.