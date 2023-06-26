Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Вона додала, що дівчина також успішно склала екзамен з історії України, припустивши всього одну помилку.
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Як дівчина навчалась під час війни
Українським дітям зараз не легко навчатися, адже через постійні обстріли росіян вони часто вчаться без світла, в укриттях, вимушені виїжджати з міста й не можуть спілкуватися зі своїми однолітками. Зокрема, харківська рекордсменка з НМТ побачила свою вчительку з української мови та клас вперше з 24 лютого 2022 року.
Мені просто дуже подобається багатство нашої мови. Я дуже люблю читати словники, дізнаватися нові слова. Під час навчання у початковій школі панувала думка, що нібито українська мова не цікава й дуже схожа з російської. Однак насправді наша мова дуже багата й за це я її полюбила,
– розповіла Аліна.
На жаль, через навалу російських загарбників школярка вимушена була ховатися від постійних обстрілів росіян у ванній й перші три місяці повномасштабного вторгнення рідко заходила у свою кімнату.
Реакція вчительки
Вчителька Аліни була вражена швидкістю та результатом своєї учениці. Також вона розповіла, що випускниця пішла далеко у своїй самоосвіті. Майбутня студентка відкрила для себе чимало українських блогерів, переглядає різні відео, знає силу-силенну інформації з історії, фольклористики та етнографії.
Я знаю точно, що Аліна повністю вивчила словник репресованих слів Орисі Демської та почала активно їх використовувати у повсякденному спілкуванні,
– додала вчителька харківської рекордсменки.
Останні новини про НМТ
- Основна сесія НМТ-2023 відбулася в найбільших містах України та в 47 містах за кордоном. Організатори провели 20 змін тестувань. Для участі в цій сесії НМТ зареєструвалася 281 тисяча вступників. Більшість із них склали тестування.
- 1 липня стартує цьогорічна вступна кампанія для здобуття ступеня бакалавра. У цей день розпочинається реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів.
- У 2023 році предметом апеляції є порушення процедури проведення НМТ в екзаменаційному центрі, що може вплинути на об'єктивність результату тесту. Також предметом апеляції може бути відмова в реєстрації для участі в мультитесті або недопуск до участі в додаткових його сесіях.