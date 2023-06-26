Організатори провели 20 змін тестувань. Для участі в цій сесії НМТ зареєструвалася 281 тисяча вступників. Більшість із них склали тестування.
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Скільки учасників не завершили НМТ-2023 через тривоги
Лісовий зауважив: як і минулого року, процес тестування не був легким. Майже під час кожної сесії в якихось областях лунала повітряна тривога.
Мій син також потрапив на таку зміну, тож приблизно дві години разом з іншими вступниками та інструкторами вони провели в укритті. Згодом все ж таки змогли закінчити тестування. Утім, на жаль, понад 500 учасників не завершили тестування через тривалі повітряні тривоги,
– повідомив міністр освіти.
Серед інших проблем, з якими стикалися учасники НМТ під час тестування, – технічні проблеми, зокрема хакерські атаки росіян на сервери. Також були труднощі з входом у систему та збереженням результатів тестувань, уточнив очільник МОН.
Якщо учасники не змогли скласти або завершили тестування через об'єктивні причини, зокрема й тривалі повітряні тривоги, вони візьмуть участь у додатковій сесії тестування. Вона стартує 11 липня.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістять до 28 червня у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація починається 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.