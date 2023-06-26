Организаторы произвели 20 смен тестирований. Для участия в этой сессии НМТ зарегистрировалось 281 тысяча поступающих. Большинство из них сдали тестирование.
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Сколько участников не завершили НМТ-2023 из-за тревог
Лисовой отметил: как и в прошлом году, процесс тестирования не был легким. Почти во время каждой сессии в каких-то областях звучала воздушная тревога.
Мой сын также попал на такое изменение, поэтому примерно два часа вместе с другими поступающими и инструкторами они провели в укрытии. Впоследствии все же смогли окончить тестирование. Впрочем, к сожалению, более 500 участников не завершили тестирование из-за длительных воздушных тревог,
– сообщил министр образования.
Среди других проблем, с которыми сталкивались участники НМТ во время тестирования – технические проблемы, в частности хакерские атаки россиян на серверы. Также были сложности с входом в систему и сохранением результатов тестирования, уточнил глава МОН.
Если участники не смогли сдать или завершили тестирование по объективным причинам, включая длительные воздушные тревоги, они примут участие в дополнительной сессии тестирования. Она стартует 11 июля.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов будут размещены до 28 июня в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация начинается 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.