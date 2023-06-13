Некоторые участники НМТ до сих пор пытаются найти способ схитрить и не сдавать экзамен своими силами. Все эти попытки разоблачаются, хотя некоторые идеи довольно оригинальные.

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Как посторонний человек сдавал экзамен вместо участника

В Украинском центре оценивания качества образования пообещали, что заблокируют возможность доступа посторонних лиц к платформе НМТ. Причиной послужило несанкционированное вмешательство в компьютерную программу.

Стало известно, что вместо одного из участников экзамен из дома сдавал посторонний человек. Возможность подключения к системе уже обнаружена и заблокирована.

Этот инцидент произошел в понедельник, 12 июня. О технической проблеме сообщили сразу.

Проверка входа в систему была предусмотрена, однако во время первой смены 12 июня из-за технических сбоев она не работала должным образом. На данный момент исправляем ситуацию,

– заявили в УЦОКО.

Интересно, что выявить проблему помогло видео в социальной сети. Человек, который сдавал экзамен вместо участника, решил этим похвастаться.