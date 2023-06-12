Так, многих участников НМТ-2023 изъяли из центров сдачи мультитеста из-за нарушений. Чего не стоит делать при сдачи НМТ, читайте дальше.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Чего не стоит делать во время сдачи НМТ-2023
Так, участника НМТ-2023 лишат права сдавать тест в случае нарушения процедуры прохождения мультитеста.
Прежде всего, участники НМТ-2023 должны вовремя прибыть в экзаменационный центр. Допуск завершается за 10 минут до начала тестирования. На входе нужен паспорт и сэртификат НМТ.
В аудитории следует выполнять указания и требования работников центра по процедуре прохождения теста. Участнику НМТ запрещено приносить опасные предметы или вещества.
Также участник НМТ во время тестирования не должен:
- мешать другим участникам НМТ;
- общаться с другим участником НМТ;
- иметь средства связи, устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, шпаргалки и другие средства, предметы, приборы, не предусмотренные процедурой НМТ.
Если участник мультитеста нарушил хотя бы один из этих пунктов, его заставят покинуть аудиторию тестирования. В таком случае НМТ он не сдаст.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.