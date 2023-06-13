Деякі учасники НМТ досі намагаються знайти спосіб схитрувати та не складати іспит своїми силами. Усі ці спроби виявляються, хоч деякі ідеї з них доволі оригінальні.

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Як стороння людина складала іспит замість учасника

В Українському центрі оцінювання якості освіти пообіцяли, що заблокують можливість доступу сторонніх осіб до платформи НМТ. Причиною стало несанкціоноване втручання у комп'ютерну програму.

Стало відомо, що замість одного з учасників іспит з дому складала стороння людина. Можливість підключення до системи вже виявлена та заблокована.

Цей інцидент трапився у понеділок, 12 червня. Про технічну проблему повідомили одразу.

Перевірку входу в систему було передбачено, однак під час першої зміни 12 червня через технічні збої вона не працювала належним чином. Станом на зараз виправляємо ситуацію,

– заявили в УЦОЯО.

Цікаво, що виявити проблему допомогло відео у соціальній мережі. Людина, яка складала іспит замість учасника, вирішила цим похизуватися.