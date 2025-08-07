Сколько человек поступили в Карпатский национальный университет и на какие специальности
- В Карпатский национальный университет в этом году поступили 9 259 человек.
- На бакалавриат в целом абитуриенты подали 21 120 заявлений.
- Наиболее популярные специальности: английский язык и литература, психология, маркетинг, право.
- Большинство поступающих (61%) – из Ивано-Франковской области.
В этом году в Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника поступили 9 259 человек. Всего на бакалавриат абитуриенты подали 21 120 заявлений.
Это на 47,5% больше чем в прошлом году, когда вуз получил 14 314 заявлений. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке и.о. ректора вуза Игоря Цепенды.
Какие специальности чаще всего выбирали поступающие вуза?
Больше всего поступающих в вузы в этом году – из Ивано-Франковской области (61%). После – из Львовской, Закарпатской и Тернопольской.
Чаще всего абитуриенты выбирали английский язык и литературу, психологию, маркетинг, право.
Популярные образовательные программы по количеству заявлений в целом следующие:
английский язык и литература и второй иностранный язык - 1851;
психология - 1487;
маркетинг - 946;
право - 926
физическая терапия, эрготерапия - 665;
инженерия программного обеспечения - 639;
журналистика - 615;
правоохранительная деятельность - 571;
реабилитационная психология - 505;
менеджмент организаций и администрирования - 501.
Результаты вступительной кампании в Карпатском национальном университете / инфографика со страницы Игоря Цепенды
