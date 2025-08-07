В этом году в Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника поступили 9 259 человек. Всего на бакалавриат абитуриенты подали 21 120 заявлений.

Это на 47,5% больше чем в прошлом году, когда вуз получил 14 314 заявлений. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке и.о. ректора вуза Игоря Цепенды.

Какие специальности чаще всего выбирали поступающие вуза?

Больше всего поступающих в вузы в этом году – из Ивано-Франковской области (61%). После – из Львовской, Закарпатской и Тернопольской.

Чаще всего абитуриенты выбирали английский язык и литературу, психологию, маркетинг, право.

Популярные образовательные программы по количеству заявлений в целом следующие:

английский язык и литература и второй иностранный язык - 1851;

психология - 1487;

маркетинг - 946;

право - 926

физическая терапия, эрготерапия - 665;

инженерия программного обеспечения - 639;

журналистика - 615;

правоохранительная деятельность - 571;

реабилитационная психология - 505;

менеджмент организаций и администрирования - 501.



Результаты вступительной кампании в Карпатском национальном университете / инфографика со страницы Игоря Цепенды