Скільки осіб вступили у Карпатський національний університет та на які спеціальності
- У Карпатський національний університет цьогоріч вступили 9 259 осіб.
- На бакалаврат загалом вступники подали 21 120 заяв.
- Найбільш популярні спеціальності: англійська мова і література, психологія, маркетинг, право.
- Більшість вступників (61%) – з Івано-Франківської області.
Цьогоріч у Карпатський національний університет імені Василя Стефаника вступили 9 259 осіб. Загалом на бакалаврат абітурієнти подали 21 120 заяв.
Це на 47,5% більше ніж торік, коли виш отримав 14 314 заяв. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у фейсбуці в.о. ректора вишу Ігоря Цепенди.
Які спеціальності найчастіше обирали вступники вишу?
Найбільше вступників у виші цьогоріч – з Івано-Франківської області (61%). Опісля – зі Львівської, Закарпатської та Тернопільської.
Найчастіше абітурієнти обирали англійська мову і літературу, психологію, маркетинг, право.
Популярні освітні програми за кількістю заяв загалом такі:
англійська мова і література та друга іноземна мова – 1851;
психологія – 1487;
маркетинг – 946;
право – 926
фізична терапія, ерготерапія – 665;
інженерія програмного забезпечення – 639;
журналістика – 615;
правоохоронна діяльність – 571;
реабілітаційна психологія – 505;
менеджмент організацій і адміністрування – 501.
Результати вступної кампанії у Карпатському національному університеті / інфографіка зі сторінки Ігоря Цепенди
