Це на 47,5% більше ніж торік, коли виш отримав 14 314 заяв. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у фейсбуці в.о. ректора вишу Ігоря Цепенди.

Які спеціальності найчастіше обирали вступники вишу?

Найбільше вступників у виші цьогоріч – з Івано-Франківської області (61%). Опісля – зі Львівської, Закарпатської та Тернопільської.

Найчастіше абітурієнти обирали англійська мову і літературу, психологію, маркетинг, право.

Популярні освітні програми за кількістю заяв загалом такі:

  • англійська мова і література та друга іноземна мова – 1851;

  • психологія – 1487;

  • маркетинг – 946;

  • право – 926

  • фізична терапія, ерготерапія – 665;

  • інженерія програмного забезпечення – 639;

  • журналістика – 615;

  • правоохоронна діяльність – 571;

  • реабілітаційна психологія – 505;

  • менеджмент організацій і адміністрування – 501.


Результати вступної кампанії у Карпатському національному університеті / інфографіка зі сторінки Ігоря Цепенди