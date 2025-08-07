Це на 47,5% більше ніж торік, коли виш отримав 14 314 заяв. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у фейсбуці в.о. ректора вишу Ігоря Цепенди.
Які спеціальності найчастіше обирали вступники вишу?
Найбільше вступників у виші цьогоріч – з Івано-Франківської області (61%). Опісля – зі Львівської, Закарпатської та Тернопільської.
Найчастіше абітурієнти обирали англійська мову і літературу, психологію, маркетинг, право.
Популярні освітні програми за кількістю заяв загалом такі:
англійська мова і література та друга іноземна мова – 1851;
психологія – 1487;
маркетинг – 946;
право – 926
фізична терапія, ерготерапія – 665;
інженерія програмного забезпечення – 639;
журналістика – 615;
правоохоронна діяльність – 571;
реабілітаційна психологія – 505;
менеджмент організацій і адміністрування – 501.
Результати вступної кампанії у Карпатському національному університеті / інфографіка зі сторінки Ігоря Цепенди
