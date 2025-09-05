В этом году на масштаб и ход вступительной кампании повлияла война, в частности фактор отъезда украинцев за границу. А на количество студентов – и государственная политика.

МОН Украины при этом создало условия, в соответствии с которыми вступительная кампания в украинские университеты стала "недружественной к уклонистам". Об этом во время брифинга сообщил гендиректор Директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, отмечает 24 Канал.

Что известно о вступительной кампании 2025 года?

Чиновник говорит, что наконец сравнительно немного лиц поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации.

Шаров отметил, что с 2022 года в нашем государстве фиксировали значительное увеличение количества желающих получать образование в аспирантуре. Рекордные показатели зафиксировали в 2022 и 2023 годах. Тогда в аспирантуру поступали, в частности, мужчины, которым было более 25 лет. Но чиновники приняли соответствующие меры.

Систему постепенно стабилизировали. С 2024 года на аспирантуру дневной формы можно поступить только за бюджетные средства – это конкурс за бюджетные места, количество которых ограничено,

– уточнил Шаров.

И добавил, что объем бюджетных мест в прошлом году существенно увеличили, чтобы дать возможность учебным заведениям зачислить всех представителей талантливой молодежи, которые действительно стремятся заниматься наукой.

Какие изменения в правилах вступительной кампании произошли?

Чиновник также напомнил, что с недавних пор в Украине для поступления в аспирантуру ввели два внешних экзамена – единый вступительный экзамен (ЕВЭ), который состоит из части иностранного языка и теста общих учебных компетентностей, а также единое вступительное испытание по методологии научных исследований.

Благодаря этим экзаменам мы стараемся оставить тех, кто серьезно интересуется наукой,

– акцентировал он.

В этом году в вузах предлагают около шести тысяч мест для обучения на аспирантуре. По данным МОН, успешно экзамены сдали менее десяти тысяч украинцев.