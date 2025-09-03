Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Конкретные сроки подачи заявлений определяет каждый ЗВО в своих Правилах приема.

Что должны знать поступающие в аспирантуру?

Посмотреть даты можно на сайте Вступ-2025 в соответствующих конкурсных предложениях.

В этом году будущие аспиранты впервые имеют возможность воспользоваться преимуществами онлайн-вступления и подать заявления через электронные кабинеты абитуриентов,

– отметили в МОН.

Как это сделать, можно ознакомиться в инструкциях:

Важно! После подачи первого заявления никакую информацию в электронном кабинете изменить невозможно. Поэтому проверяйте корректность данных до начала формирования заявлений.

Зачисление осуществляется не позднее чем через 15 дней после завершения регистрации заявлений поступающих, в течение которых продолжается конкурсный отбор.

Будущие аспиранты смогут подать до 5 заявлений на бюджет (без приоритетов), и до 15 заявлений в целом.

Зачисление аспирантов на обучение на бюджет осуществляется не позднее 30 сентября. По другим источникам финансирования – не позднее 20 октября.

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?